Chave para um governo mais eficiente é o diálogo, diz Tite

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), diferentemente do seu antecessor José Auricchio Júnior (PSD), tem apostado no diálogo com a a população e com os comerciantes para entender as demandas e propor soluções. Desde que iniciou o mandato em 1º de janeiro, o liberal promoveu algumas mudanças em viários, como a remoção do canteiro central da Avenida Paraíso e tirou a ciclovia da Rua Amazonas. A pista exclusiva para bicicletas, à esquerda, tirou as vagas de estacionamento rotativo disponíveis e os comerciantes se sentiram prejudicados. Com a mudança , realizada no fim de fevereiro, o movimento nas lojas e cafés, por exemplo, começou a ser retomado, segundo os proprietários.

Tite tem levado ao pé da letra o compromisso assumido ainda em campanha, o de se um prefeito “mais de rua do que de gabinete”. Em seus perfis nas redes sociais, o chefe do Executivo são-caetanense destacou que manter diálogo direto com a população “é a chave para um governo mais eficiente, humano e acolhedor”, postou na legenda de um vídeo em seu perfil oficial o Instagram conversando com comerciantes do Centro.

Na sociedade de São Caetano há um consenso em relação a Auricchio. O ex-prefeito ficou conhecido por tomar decisões monocráticas e de não estreitar relações com a população e classe empresarial. Cita-se como um dos exemplo da falta de diálogo a construção do Parque Linear Kennedy, entregue no dia 22 de dezembro a poucos dias do fim do mandato. Para a obra ocorrer o ex-prefeito, mesmo diante do protesto de moradores, derrubou dois clubes municipais e um Centro Integrado da Terceira Idade. A ciclovia da Rua Amazonas e a construção do canteiro central da Avenida Paraíso também teriam sido executadas sem qualquer diálogo. No meio político, há queixas de aliados sobre Auricchio nunca dar ouvidos às sugestões de ações de melhorias em serviços públicos.

Em relação à ciclovia, ela deverá ser implementada em outra rua da região central, após estudo de impacto, Tite afirmou “ser mais uma demonstração de atenção aos pedidos do comércio” e de que a “proximidade com a população é o caminho para que a cidade, de fato, ofereça, ações com foco no coletivo”, afirmou.

A adequação viária da Avenida Paraíso, iniciada em 18 de janeiro e entregue poucos dias depois, destaca-se por ser a primeira atitude tomada pelo atual governo após ouvir moradores da região. “A intervenção trará melhor melhor fluidez para a via, mais segurança e reforça meu compromisso de diálogo permanente com os cidadãos que vivem a realidade de São Caetano”, declarou Tite à época.