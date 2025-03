Rodrygo marca e Real Madrid larga à frente do Atlético na Liga dos Campeões

Em mais um clássico equilibrado e de alto nível, como tem se tornado habitual nos encontros entre as duas equipes, o Real Madrid derrotou o Atlético de Madrid por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Rodrygo, logo aos 3 minutos, e Brahim Díaz marcaram para os anfitriões. Julián Álvarez descontou. O confronto de volta será disputado no próximo dia 12 (quarta-feira), às 17h (horário de Brasília), no estádio Metropolitano.

A partida começou quente. Logo na primeira investida do time da casa contra a meta defendida por Oblak, aos 3 minutos, Rodrygo recebeu um passe certeiro de Valverde em velocidade, invadiu a área pela direita, passou por dois marcadores e bateu forte no ângulo direito do goleiro para abrir o placar e marcar seu quinto gol na competição - já soma 25 em todas as edições que disputou.

O tento sofrido logo no início desconcentrou o time do técnico Diego Simeone, que perdia o controle da bola assim que os adversários pressionavam, errava muitos passes e pouco se arriscava à frente. A equipe de Carlo Ancelotti, por sua vez, imprimia um ritmo intenso e buscava abrir a defesa do Atlético pelas pontas, apostando especialmente nos brasileiros Vinicius Júnior, na esquerda, e Rodrygo, na direita - mas a bola não chegava em Mbappé, no meio, para finalizar.

Aos poucos, os visitantes se acalmaram e passaram a trabalhar melhor a bola, enquanto o conjunto branco reduziu o ritmo. Courtois teve sua meta ameaçada pela primeira vez aos 26 minutos, quando Giuliano Simeone escapou da marcação, chegou à linha de fundo, na esquerda, e cruzou rasteiro na área, mas Valverde se antecipou ao brasileiro Samuel Lino e evitou o gol praticamente em cima da linha. Aos 31, porém, Julián Álvarez conduziu a bola ao bico da grande área, na esquerda, e disparou um belo tiro colocado no canto esquerdo de Courtois: 1 a 1.

Depois da queda de rendimento no final da primeira etapa, o Real Madrid voltou do intervalo apresentando maior volume de jogo. O Atlético, avançando em bloco, conseguiu equilibrar as ações, mas, aos 9 minutos, Brahim Díaz recebeu o passe de Mendy na esquerda da área, driblou Giménez e bateu no canto esquerdo de Oblak para deixar o time da casa novamente em vantagem.

Em desvantagem, a equipe visitante subiu as linhas e passou a frequentar mais o ataque. Griezmann exigiu boa defesa de Courtois e Giménez isolou a bola em frente ao gol. Insatisfeito com o placar, Simeone substituiu suas peças ofensivas a fim de abrir o jogo pelas beiradas e conseguir agredir por dentro, com Julián Álvarez.

A equipe vermelha e branca passou os últimos minutos da partida buscando espaço diante de uma defesa fechada e bem postada do conjunto da casa, que buscava ampliar a vantagem nos contragolpes, contando com a qualidade de seus homens de frente, e Carlo Ancelotti acionou Endrick, mas não houve mudanças no placar.

MASSACRE NA HOLANDA

Os ingleses Arsenal e Aston Villa não encontraram muita resistência por parte de seus adversários, venceram bem fora de casa e encaminharam a vaga às quartas de final da Liga dos Campeões. Já Borussia Dortmund e Lille ficaram no empate.

No Philips Stadion, em Eindhoven, o Arsenal, com o brasileiro Gabriel Magalhães, derrotou o PSV por 7 a 1. Os visitantes abriram uma vantagem de 3 a 1 ainda no primeiro tempo, com gols de Timber, de cabeça, e em finalizações de Nwaneri e Merino. Lang, de pênalti, descontou para os holandeses. O passeio londrino continuou no segundo tempo, com gols de Odegaard, duas vezes, Trossard e Calafiori.

Mais cedo, o Aston Villa foi à Bélgica e derrotou o Club Brugge por 3 a 1, no estádio Jan Brydel, em Bruges. Os visitantes abriram o placar Bailey logo aos 2 minutos, mas De Cuyper igualou aos 11. Quando os belgas criavam boas chances e pareciam próximos da virada, o Aston Villa contou com duas falhas defensivas para chegar à vitória em gol contra de Mechele e em pênalti cometido por Tzolis e convertido por Asensio.

Já o Borussia Dortmund recebeu o Lille no Signal Iduna Park, na Alemanha, e largou na frente por 1 a 0. Adeyemi aproveitou uma sobra e bateu de primeira, de fora da área, no canto direito do goleiro Chevalier para abrir o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Os franceses empataram aos 22 minutos da etapa final, com Haraldsson: 1 a 1.

Confira os resultados desta terça-feira da Liga dos Campeões:

Club Brugge 1 x 3 Aston Villa

Real Madrid 2 x 1 Atlético de Madrid

PSV 1 x 7 Arsenal

Borussia Dortmund 1 x 1 Lille

Confira os jogos desta quarta-feira da Liga dos Campeões*:

14h45 - Feyenoord x Inter de Milão

17h - Paris Saint-Germain x Liverpool

17h - Benfica x Barcelona

17h - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

*horário de Brasília