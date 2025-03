Fantasias criativas, espumas e caminhão-pipa dominam o Bloco do Marola

Nem mesmo o Sol forte, com calor acima dos 30°C, espantou os foliões no último dia de Carnaval em São Bernardo. Na tarde desta terça-feira (4), cerca de 1.500 pessoas, segundo estimativa da organização, curtiram o tradicional Bloco do Marola, no bairro Rudge Ramos, que segue na Praça dos Meninos até às 18h.

Criado na década de 1970, o grupo carnavalesco é um dos mais antigos do município. Neste ano, as fantasias criativas, as latas de spray com espuma e o caminhão-pipa para refrescar a galera dominaram o cortejo.

Além das escolhas tradicionais, muitos foliões investiram em fantasias criativas para aproveitar a folia. A rainha dos baixinhos, a Xuxa, ganhou diversas versões e foi uma das personalidades mais utilizadas. Nem o meme com o seu nome escapou da brincadeira, uma dupla foi fantasia da fã da cantora conhecida pela frase ‘Que show da Xuxa é esse?’.

LEIA TAMBÉM:

Segunda é marcada por diversidade e folia mirim



Inspirado nos icônicos figurinos da rainha dos baixinhos (cropped branco com ombreiras, saia curta e bota), a aposentada Cristina Oliveira, 60 anos, reutilizou no bloco a fantasia do seu aniversário. No dia 19 de fevereiro, a moradora do bairro Demarchi fez uma festa de aniversário com o tema ‘Xuxa’.

“Sou apaixonada por ela, fã mesmo, de verdade. Já fui em vários programas, shows, tenho foto com ela e até autógrafo. Para pular o Carnaval não poderia ser diferente, tinha que homenagear a minha eterna rainha”, contou Cristina.

Assim como em outros desfiles deste ano, o caminhão-pipa foi uma das principais estratégias para driblar o calor. O percurso do trio, que percorreu as ruas 3 de dezembro, Juquiá, Brasil, Avenida Afonsina, Largo da Igreja e retornou para Praça dos Meninos, contou com apoio do reservatório posicionado em cada esquina que improvisou uma chuva para refrescar os foliões.

Maristela Kenes Nicoletti, 56, organizadora do bloco ao lado do fundador do grupo, José Carlos Marola, 65, disse que o principal objetivo do cortejo é retomar o Carnaval em família, através das marchinhas e do espírito carnavalesco.

“Queremos um Carnaval estilo do interior, bem tradicional, com muita música, alegria e adesão das famílias, com idosos, crianças e quem mais quiser curtir a folia. Realizamos a concentração na Praça dos Meninos e encerramos aqui, agora as pessoas podem ouvir música, ficar deitada na grama e aproveitar tudo que o parque oferece”, destacou a organizadora. Diversos food trucks estavam distribuídos pela praça.

Além das famílias com as crianças, os idosos também marcaram presença no cortejo. Em uma espécie de trenzinho, cerca de 30 pessoas, com mais de 60 anos e com deficiência, curtiram o desfile pelas ruas do bairro Rudge Ramos no conforto do veículo, que foi atrás do trio.

“Esse ano está realmente diferente. Parece que as pessoas estão mais engajadas e com mais vontade de pular o Carnaval. Esse é o espírito”, concluiu Maristela.

LEIA MAIS:

Carnaval do Rio: 2ª noite tem homenagem a orixás e 'Corpo Fechado'