Imóvel de Ainda Estou Aqui no Rio de Janeiro vai se tornar Casa do Cinema Brasileiro

O imóvel onde foi gravado o filme Ainda Estou Aqui será eternizado na cidade do Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, dia 3, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, anunciou que a casa, que representou o lar da família Paiva, irá se tornar a Casa do Cinema Brasileiro.

A notícia veio logo depois do filme conquistar o primeiro Oscar do Brasil. Em suas redes sociais, o prefeito escreveu:

Hoje sairá publicado em Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio que decidimos comprar e transformar o imóvel do filme Ainda Estou Aqui na Casa do Cinema Brasileiro. Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em quase 100 anos da premiação. Faremos da casa onde foi gravado o filme um lugar de memória permanente da história de Eunice Paiva e sua família, da democracia e ainda uma homenagem às duas grandes mulheres que orgulham o Brasil e deram vida a ela - Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

E continua:

O público ainda poderá conhecer a história do Brasil no Oscar em exposições interativas. Ali também funcionará a nova sede da Rio Film Commission estimulando mais produções do cinema brasileiro e premiações internacionais. E pra não deixar dúvidas: a Casa do Cinema Brasileiro vai estar pronta para receber a nossa primeira estatueta. Quem sabe ela não vem morar aqui? Nós vamos sorrir.

O filme, dirigido por Walter Salles e estrelado por Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, recebeu três indicações ao Oscar e levou a estatueta de Melhor Filme Internacional.