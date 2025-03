Após término com Xamã, Sophie Charlotte curte camarote no Carnaval do Rio de Janeiro

Sophie Charlotte foi curtir o Carnaval no Rio de Janeiro na última segunda-feira, dia 3, e foi clicada no camarote. A atriz, que terminou recentemente seu relacionamento com o cantor Xamã, aproveitou o feriado mais famoso do Brasil para cair no samba! Com um look estiloso, compartilhou vários cliques nos Stories do Instagram ao lado de amigos.

Vale lembrar que Sophie e Xamã assumiram o relacionamento em julho de 2024 e agora, em março de 2025, anunciaram o término. Eles estavam há quase um ano juntos e se conheceram durante as gravações de Renascer, novela da qual ambos fizeram parte do elenco.

O cantor também não ficou para trás quando o assunto é Carnaval e já realizou um show na última sexta-feira, dia 28. Ele ainda apelidou o momento como Bloco do Malvadão.