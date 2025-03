Volks aproveita o Carnaval para lançar o SUV Tera

A Volkswagen apresentou o Tera, seu novo modelo, durante o Carnaval, no Sambódromo do Rio de Janeiro. o SUV, que ainda não tem preço definido, chegará às lojas no primeiro semestre deste ano.

O Tera está sendo fabricado em Taubaté, no Vale do Paraíba, com isso, o Polo Track, que era feito no Interior, passa a ser produzido em São Bernardo, na fábrica da Via Anchieta.

O novo carro ficará posicionado entre Polo e Nivus dentro da gama, sendo o SUV de entrada da marca. A Volkswagen aposta no Tera como um carro de volume e seu lançamento tem como objetivo reforçar e ampliar a liderança da VW no segmento de SUVs. O Tera faz parte integrante da ofensiva de 16 lançamentos que a marca alemã prepara até 2028, sendo o quarto modelo desta lista.

Embora o Tera seja 100% brasileiro, desenhado, desenvolvido e produzido por aqui, a sua ambição é global. O modelo será comercializado em mais de 25 países, abrangendo mercados na América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e México, além de estar presente também no continente africano.

O Tera será oferecido em diferentes versões de acabamento, atendendo a diferentes necessidades e preferências do consumidor.

Uma das novidades são os chamados Easter Eggs, elementos escondidos no veículo. Por exemplo, no vidro traseiro, próximo ao limpador do para-brisa, um desenho mostra verdadeiros ícones da marca no Brasil: Fusca, Gol e Tera formam a fila.