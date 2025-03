Novelas produzidas para o streaming já estão inteiramente gravadas

As duas primeiras investidas em novelas brasileiras da Warner Bros. Discovery para a plataforma de streaming Max, Beleza Fatal e Dona Beja, já inteiramente gravadas, revelam uma coincidência.

Tanto a mocinha de uma, Camila Queiroz, quanto a de outra, Grazi Massafera, são disputadas por atores negros.

Em Beleza Fatal, um roteiro de vingança ambientado no mundo da beleza e dos tratamentos estéticos, Sofia/Júlia (Queiroz) tem momentos quentes com Alex Paixão (Breno Ferreira) e Gabriel (Enzo Romaní).

Já em Dona Beja, ainda inédita, a protagonista vivida por Grazi forma um triângulo amoroso com David Junior e André Luiz Miranda.

O elenco ainda conta com Deborah Evelyn, Roberto Bomtempo, Otávio Müller, Bukassa Kabengele, Thalma de Freitas, Luciano Quirino, Gabriel Godoy, Erika Januza, Elisa Lucinda, Lucinha Lins, João Villa, Dudu Pelizzari, entre outros.

Colocar atores negros em posição de protagonista já é algo muito comum nos filmes e séries internacionais. Por aqui, também, uma bandeira das novelas da Globo.

Essas conquistas visam proporcionar mais importância à nossa teledramaturgia e aproximar o produto ainda mais da nossa realidade.

TV tudo

Na mira

Gessica Kayane, a Gkay, poderá integrar um dos projetos do casal Felipe Andreoli e Rafaella Brites – possivelmente aquele que mistura dança e relacionamentos, o Love & Dance. É o que se comenta nos interiores da Record. Gkay possui mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

Fica a dica

Exibida originalmente entre 17 de junho de 1996 e 14 de fevereiro de 1997, O Rei do Gado, sucesso de Benedito Ruy Barbosa, vai completar 30 anos em 2026. Foi uma produção das mais importantes da Globo em todos os tempos e que muitos entendem que daria um bom remake.

A conferir

Novo contratado da Band para comandar o Melhor da Noite, Otaviano Costa tem uma pendência fora de lá, que certamente será atendida. É que ele foi convidado para apresentar uma das edições especiais do Vídeo Show, na festa de 60 anos da Globo. Acredita-se que não haverá problema quanto a isso.

Vale lembrar...

... Que a direção da Globo está cada vez mais flexível em relação a nomes da concorrência participando dos seus programas. O Domingão com Huck é uma grande prova. A recíproca é que ainda não é verdadeira. Ela ainda joga duro na liberação dos seus. Por que não a via dupla?

Série internacional

O ator mirim Arthur Monteiro, em sua estreia na televisão, começa logo por uma produção internacional, a série Man on Fire, gravada no México. Prevista para estrear entre o fim de 2025 e o início de 2026, reúne no elenco nomes como, Yahya Abdul-Mateen II, Billie Boullet e Alice Braga.

Movimentado

Em função da guerra de audiência no fim de semana, as equipes do Domingo Espetacular, da Record, e do Fantástico, da Globo, avaliam novas investidas para esta temporada. Como sempre, muito segredo em cima. Mas muito mesmo!

Difícil escapar

O elenco chamado para Êta Mundo Melhor!, substituta de Garota do Momento na Globo, já sabe que dificilmente escapará de gravações no fim de semana. Uma medida necessária, ao menos no começo, para não atrapalhar o cronograma e seguir com o planejamento de estreia. Tudo ainda como reflexo do incêndio na cidade cenográfica.

A Divisão

Com estreia marcada para 9 de março, a nova temporada de A Divisão, série do Globoplay, trará Isabella Santoni em uma participação especial. Ela interpreta Marcela, única testemunha do sequestro de seu namorado, vivido por Ravel Andrade. A atriz também continua com a turnê do espetáculo O Cravo e a Rosa.