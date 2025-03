Semifinais do Paulistão: veja resultados e confrontos decisivos

Pela primeira vez desde 2019, os quatro grandes clubes de São Paulo estarão nas semifinais do Campeonato Paulista. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo passaram, sem grandes dificuldades, por seus confrontos nas quartas de final e se enfrentarão, em jogos únicos, no próximo fim de semana - com a data dos confrontos e transmissões ainda a serem definidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Com a melhor campanha geral, o Corinthians enfrenta o Santos, na Neo Química Arena, em busca de sua primeira decisão no Estadual desde 2020, quando foi vice-campeão. Já o Palmeiras, que eliminou o São Bernardo fora de casa, recebe o São Paulo - provavelmente no Allianz Parque.

A data das partidas é uma questão a ser discutida nesta semana. Corinthians e Palmeiras, com a primeira e segunda melhor campanha da competição, têm a vantagem de disputar as semifinais em seus domínios. No último ano, a data base para os confrontos foi definida para o domingo, 9 de março. No entanto, pelos dois jogos ocorrerem na capital paulista, e envolvendo clássicos, pode ter sua data alterada pela Polícia Militar, por questões de segurança.

Além da segurança, para o Palmeiras é ideal que o duelo com o São Paulo ocorresse na segunda-feira, já que o Allianz Parque recebe no sábado, dia 8, o show da banda de rock "The Offspring". Dessa forma, Corinthians x Santos ocorreria no dia 9. Outra possibilidade é a de adiantar a outra partida para o sábado, já que o Allianz Parque estaria inutilizável, abrindo margem para a realização do confronto na Neo Química Arena sem impedimentos.

Em 2019, ano em que os clubes se enfrentaram pela última vez nas semifinais, os confrontos foram os mesmos. Naquela ocasião, Corinthians e São Paulo avançaram à decisão, com triunfo alvinegro. Diferentemente deste ano, as semifinais foram definidas em duelos de ida e volta.

O Corinthians chega às semis motivado pela campanha obtida na primeira fase. Com 30 pontos, se avançar à final, decidirá a segunda partida em casa, contra qualquer que seja o adversário. Já o Palmeiras, que busca o inédito tetracampeonato paulista, precisará contar com a classificação do Santos na Neo Química Arena para ter a vantagem na final. Desde 2022, o time de Abel Ferreira joga a segunda partida em casa.

Nessa luta pelo tetra - que é a principal motivação do elenco palmeirense -, a equipe deve contar com o reforço de Vitor Roque. Contratado nesta janela, o atacante já teve sua situação regularizada e pode estrear pelo time alviverde.

Santos e São Paulo jogam sem a pressão do favoritismo nas semis. Mesmo assim, chegam em momentos opostos. Com Neymar, a equipe alvinegra melhorou nas últimas partidas e chega para o confronto com o Corinthians com caráter de revanche. Na primeira fase, no primeiro clássico em que o camisa 10 disputou desde seu retorno ao Brasil, foi derrotado por 2 a 0. A partida também marcou o recorde de público da Neo Química Arena.

O São Paulo, com Luís Zubeldía, chegou à semifinal aos trancos e barrancos. Criticado ao longo da primeira fase, o treinador argentino chegou a balançar no cargo, com o nome de Fernando Diniz, ex-treinador são-paulino, sendo especulado nos bastidores para assumir a equipe. Contra o Palmeiras, será a terceira vez em cinco anos que as equipes se enfrentam no mata-mata do Paulistão.

Confira os confrontos das semifinais do Paulistão:

Corinthians x Santos

Palmeiras x São Paulo

Resultado dos jogos das quartas de final:

São Bernardo 0 x 3 Palmeiras

Corinthians 2 x 0 Mirassol

Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino

São Paulo 1 x 0 Novorizontino

Veja a classificação dos semifinalistas do Paulistão:

Corinthians - 30 pontos

Palmeiras - 26 pontos

São Paulo - 22 pontos

Santos - 21 pontos

Novorizontino - 21 pontos