Obras do túnel Santos-Guarujá começam nesta segunda-feira com sondagens no estuário

As obras do Túnel Santos-Guarujá começaram nesta segunda-feira, 3, com as sondagens no fundo do estuário de Santos, no litoral de São Paulo. O lançamento oficial dos trabalhos ocorreu na última quinta-feira, 28, em evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Incluído no Novo PAC, o túnel será a maior obra do programa federal e custará cerca de R$ 6 bilhões em aporte. O valor será dividido igualmente entre a União e o governo do Estado de São Paulo. Toda a estrutura terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros submersa.

A sondagem para coleta de amostragem de sedimentos na área do canal de navegação do Porto de Santos tem como objetivo viabilizar a obra do Túnel Santos-Guarujá, segundo a Autoridade Portuária de Santos (APS). A ação, que ocorre também na próxima quarta-feira, 5, será feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a pedido do Governo do Estado de São Paulo.

Devido à ação, a navegação será suspensa temporariamente no lugar do canal do Porto de Santos onde irá passar o Túnel. Das 6h às 16h, estará interditada para as embarcações o trecho entre o terminal da Citrosuco e o terminal de cruzeiros. A interdição não afeta a travessia de balsas. O patrulhamento marítimo da Guarda Portuária estará presente e acompanhará as atividades.

Projeto

Atualmente, mais de 21 mil veículos cruzam diariamente as duas margens utilizando balsas e catraias, além de 7,7 mil ciclistas e 7,6 mil pedestres. Com a nova estrutura, a travessia será feita em poucos minutos, reduzindo filas e otimizando o fluxo logístico do Porto de Santos.

Haverá três faixas de rolamento por sentido, com uma delas para a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O túnel também terá acesso para travessia de pedestres e ciclistas.

Conforme apurou o Estadão/Broadcast, oito empresas já demonstraram interesse em participar do leilão. São elas: a espanhola Acciona, que é a concessionária responsável pela futura Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo; a multinacional China Communications Construction Company (CCCC); o grupo Concremat; a EcoRodovias; a EGTC Infra; o grupo português Mota Engil; o Novonor (antiga Odebrecht); e Webuild da Itália.