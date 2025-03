Virginia Fonseca posta cliques de José Leonardo e atualiza estado de saúde

Virginia Fonseca postou alguns cliques fofos de José Leonardo nesta segunda-feira, dia 3, e aproveitou para atualizar o estado de saúde do filho. Ela contou no último sábado, dia 1, que o pequeno foi internado com bronquiolite, uma infecção viral que inflama os bronquíolos:

Bom dia amigos! Ainda estamos por cá, José está mandando bem na recuperação, mas ainda sem previsão de alta, escreveu ela.

Em seguida, a influenciadora agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos fãs e desejou que o filho fique bem logo:

Passando para agradecer todas as mensagens, toda força e todas as orações! Que Deus continue abençoando a vida do nosso José e que ele fique 100% logo, amém.

José Leonardo é o filho caçula de Virginia e Zé Felipe. Eles ainda são pais de Maria Alice e Maria Flor.