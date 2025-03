Palavra do Leitor - 3 de março de 2025

Educação em São Caetano

‘São Caetano tem os melhores números da educação no Brasil’ (Setecidades, dia 27). Dados do Censo 2022, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), como boa notícia, indica que a população brasileira com curso superior cresceu nas últimas décadas de 6,8% para 18,4%. O destaque também vem para regiões e municípios com mais de 100 mil habitantes que apresentam mais anos de estudos entre pessoas com 25 anos ou mais. A média do Brasil em 2022 era de 9,6 anos. Na região Sudeste, média de 10,2 anos e, no Nordeste, índice de 8,3 anos de estudos, o mais baixo do País. Entre municípios, o mais alto índice ou mais escolarizada cidade vem de São Caetano, com 12,7 anos de estudos. E acima de 12 anos aparecem cidades como Niterói (Rio de Janeiro), Florianópolis (Santa Catarina), Vitória (Espírito Santo), Balneário Camboriú (Santa Catarina) e Santos (São Paulo). A cidade de menor anos de estudo foi Breves, no Pará, com média de 6,5 anos. É bom lembrar que São Caetano foi beneficiada com a chegada, exatos 100 anos atrás, da empresa automotiva General Motors, que financiou a construção de boas escolas. O resultado? Além de ser uma das melhores cidades com qualidade de vida do País, também nesta pesquisa do IBGE, assume como o município exemplar de anos de estudos entre pessoas a partir de 25 anos.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Celular nas escolas

‘Região ainda estuda como controlar uso de celular em escola’ (Primeira Página, dia 23). Já que foi proibido o uso do celular na escola, o aluno nem deveria trazê-lo, mas, uma vez de posse do celular, o melhor seria deixar na mala. Porém, até agora o assunto parece não estar bem resolvido. Infelizmente, as escolas públicas não têm armários nem para colocar materiais, imagine se terá lugar específico para guardar celulares. A escola é o lugar propício para criação, discussão e estabelecimento de regras. Estimulando o aluno a participar da discussão, ele será sujeito de suas ações, o que dará a ele a responsabilidade de cumprir o combinado. Toda regra construída com a participação dos alunos é mais fácil de ser aceita, já que partirá deles o consenso de onde deixar o celular.

Izabel Avallone

Capital

PT, 45 anos

Pois é, o Partido dos Trabalhadores completa 45 anos e deve comemorar. Não sei se isto também se aplica a alguns de seus programas prometidos só para se eleger. Não esquecemos também do maior escândalo patrocinado pelo PT: o Mensalão, do qual agora o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli, indicado por Lula, está anistiando a todos na caradura. Todos acusados, pois admitiram seus crimes. O que sinto muito é que o PT nunca apoiou o PSDB, que agora definha e foi o melhor partido nos governos nas diferentes instâncias, municipal, estadual e presidencial. E agora só temos esquerda versus direita. Ironia, 45 é o número do PSDB!

Tania Tavares

Capital





Vigilante Rodoviário

Fui levado pelas publicações da coluna Memória sobre O Vigilante Rodoviário aos meus 9 anos de idade quando, pela extinta TV Tupi, assisti aos primeiros episódios da série. Lembro que naqueles tempos não tínhamos séries ou filmes nacionais nas programações televisivas e o Vigilante veio suprir essa falta. Como era bom ver o personagem trajando seu garboso uniforme, falando nossa língua e andando pelas nossas estradas. Gratidão, Inspetor Carlos, pelo aumento da autoestima de uma geração; gratidão, Ademir Medici, por nos trazer recordações maravilhosas de nossa infância.

Vanderlei Retondo

Santo André