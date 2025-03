Lore Improta leva tombo na avenida: Levantou e segue o baile

Lore Improta desfilou belíssima com a Viradouro no último domingo, dia 2, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. No entanto, a influenciadora acabou encontrando um percalço em seu caminho, um pedaço de fantasia que a fez cair.

Mais tarde, nos Stories, Lore contou que o jeito é levantar e seguir o baile:

- Não foi o chão, não foi minha sandália, nada. Foi um resto de fantasia de alguma alegoria que estava no chão, eu não vi porque eu estava olhando para frente.

Improta ainda disse que na hora nem sentiu dor, mas que depois do desfile percebeu que havia cortes em sua perna:

- Na hora eu não senti dor nenhuma, agora que o sangue está esfriando que eu estou vendo os cortes.

Apesar disso, ela declarou:

- Estou radiante, estou feliz. A Viradouro fez um desfile lindíssimo, e graças a Deus que a minha queda não tira ponto.