Mulheres: vejo vocês. Vejo todas nós

Lá vem o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, nossa data de festejar glórias e conquistas. Não nos subestimem. Não venham com conversa fiada, nem gracinhas de “cadê o dia do Homem?” que esta para nós é data séria, batalhada, e nessa batalha que, mais de século depois de sua eclosão, parece ainda longa, árdua, interminável, interposta de obstáculos. Respeito é bom e gostamos, muito. Segurança é fundamental e ainda nos falta, ainda às centenas de mártires assassinadas por aqueles que não suportam nossa caminhada. Na política o horror de ainda termos de ver as imagens diárias daqueles aglomerados de homens e ternos, sorrindo como se poderosos fossem, uma ou outra cabecinha feminina ali no meio, nem todas certas de seu papel e responsabilidades de nossa representação. E, mesmo quando representadas, somos ainda vergonhosamente quase sempre as primeiras apontadas, depostas para ceder espaços, como se ali apenas esquentássemos as cadeiras.

Brasil, se liga! Somos maioria, somos mais. Estamos aí. Estamos aqui.

Mulheres, nós, mulheres. Estamos em muitos lugares que antes não eram sequer imagináveis, mostrando em condições iguais – e muitas vezes até melhores – a competência, o cuidado, o carinho e a forma que só nós temos de lidar. Falo da raça e força com que enfrentamos a realidade que há de mudar cada vez mais rapidamente. Falo da particularidade de nossa linguagem e corpos. Que dizem não é não.

Mulheres: eu vejo vocês. Em missões espaciais e especiais. Nas piruetas olímpicas de nossas meninas. Sobre ondas altas, skates voadores, na direção de máquinas poderosas, fazendo gols. No comando de empresas e equipes – e agora que já entendemos que não somos inimigas umas das outras nos tornamos muito mais fortes. Quebramos paradigmas e invadimos praias que antes eram desertas de nossa presença. Chegará o dia que tudo isso será normal, talvez eu ainda não presencie, mas sinto que ultimamente aceleramos, embora estranhamente ainda tenhamos de prestar atenção e apontar os mesmos temas de exatos 50 anos atrás, justamente quando a Organização das Nações Unidas instituiu nosso importante dia, o Dia Internacional da Mulher, a data mundial que simboliza nossa luta pela igualdade de gênero, pela não discriminação e contra a violência. Data que agora deveria estar sendo comemorada com toda a pompa. Mas tudo bem, comemoramos nós.

Mulheres: eu vejo vocês. Cada vez mais visíveis nos postos de trabalho, conseguindo assim manter, muitas vezes sozinhas, suas famílias. As vejo mais confiantes, em busca do que sonham, jovens, senhoras, brancas e negras, que conhecem tão bem a discriminação e preconceito, a dupla e às vezes tripla jornada. Que agora sabem mais sobre seu prazer sexual e suas escolhas, não se intimidam.

Que se mostram, e que agora veremos radiantes nos blocos e desfiles, com seus gingados e sorrisos, liderando as batucadas. E assim já começam as nossas comemorações.

Abram alas!

Marli Gonçalves é jornalista, editora do Chumbo Gordo e autora de Feminismo no Cotidiano.