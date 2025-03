Unidade pelo Grande ABC

Passado o Carnaval, que termina depois de amanhã, será o momento de retomar questões essenciais para o futuro do Grande ABC, e a reunificação do Consórcio Intermunicipal precisa voltar ao centro das discussões. A ausência de São Caetano na entidade enfraquece a capacidade de articulação regional em temas como mobilidade, segurança e saúde. A cooperação entre os sete municípios historicamente se mostrou diferencial, permitindo a conquista de recursos, elaboração de projetos e troca de experiências para obtenção de soluções eficientes. A fragmentação impõe desafios desnecessários, enquanto a unificação potencializa resultados e amplia a representatividade da região junto a Estado e União.

Os seis prefeitos que atualmente integram o Consórcio devem intensificar o diálogo com o Tite Campanella (PL), o sétimo, para demonstrar os benefícios da reintegração de São Caetano, que ele administra. O histórico de colaboração entre as cidades demonstra que a atuação conjunta proporciona ganhos concretos. Há um universo a ser explorado. Compras compartilhadas, gestão integrada de leitos hospitalares e padronização de protocolos de segurança são apenas alguns exemplos. Além disso, a reunificação dos sete municípios traria impactos positivos em diversas outras áreas. Sem unidade, cada cidade fica isolada na busca por soluções, enfraquecendo o peso político da região.

O Grande ABC sempre se destacou pela capacidade de articulação e pela busca de soluções conjuntas, servindo, inclusive, de modelo para outras regiões metropolitanas. A saída de São Caetano do Consórcio, em 2023, representou um retrocesso, mas há caminho para a recomposição do vínculo. O momento exige liderança e iniciativa dos demais prefeitos para convencer o gestor são-caetanense a reconsiderar sua posição. O fortalecimento da região depende dessa unificação, garantindo que os municípios avancem juntos na busca por melhorias para a população. A retomada do debate logo após o Carnaval é indispensável para que o Grande ABC mantenha sua trajetória de desenvolvimento.