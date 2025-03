'Anora' conquista Oscar de Melhor Filme

Na cerimônia do Oscar de 2025, realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles neste domingo (3), Anora foi agraciado com o prêmio de Melhor Filme no Oscar. Dirigido por Sean Baker, o filme narra a história de Anora, uma jovem trabalhadora sexual que se casa com Ivan Zakharov, filho de um oligarca russo, enfrentando desafios impostos pela família do marido. Para conquistar a estatueta, o longa bateu produções como Conclave, que mostra a escolha de um novo papa, e a película brasileira Ainda Estou Aqui, sobre o desaparecimento do deputado federal Rubens Paiva.

Anora é um filme dirigido por Sean Baker que narra a história de Ani (Mikey Madison), uma jovem dançarina erótica e prostituta em Nova York. Ela conhece Ivan (Mark Eydelshteyn), um herdeiro russo milionário, e os dois iniciam um relacionamento que culmina em um casamento impulsivo em Las Vegas. A trama explora as consequências desse relacionamento e combina elementos de comédia e drama, oferecendo uma visão sensível e crua das escolhas e desafios enfrentados por Ani em sua busca por liberdade e pertencimento.

Estreou no Festival de Cannes em 21 de maio de 2024, onde conquistou a Palma de Ouro. Posteriormente, foi nomeado um dos dez melhores filmes de 2024 pelo National Board of Review e pelo American Film Institute. No 30º Critics' Choice Awards, Anora fez história ao ganhar o prêmio de Melhor Filme, apesar de não vencer em outras seis categorias nas quais estava indicado. O filme também recebeu seis indicações ao 97º Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original para Sean Baker, Melhor Atriz para Mikey Madison e Melhor Ator Coadjuvante para Yura Borisov.