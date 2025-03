Oscar 2025: Adrien Brody vence como melhor ator por 'O Brutalista'

Adrien Brody venceu o Oscar de Melhor Ator por seu trabalho no filme O Brutalista neste domingo, 2, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O longa foi indicado a 10 categorias neste ano e gira em torno de Lazló Tóth, um arquiteto que sai da Europa ao fim da Segunda Guerra Mundial e vai para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, reconstruindo sua carreira e seu casamento. O longa também chama atenção pela duração: 3h35.

Adrien Brody nasceu em Nova York, em 1973, filho de pais com origem judaica (a mãe, húngara, e o pai, polonês). Seguiu os caminhos da mãe, que era artista, e se formou em artes cênicas pela American Academy of Dramatic Arts.

Oscar em 2003

O auge de sua carreira até então havia sido como protagonista do filme O Pianista, de Roman Polanski, onde viveu um músico polonês e judeu que sofreu com a perseguição do nazismo na primeira metade do século 20. Consta que desenvolveu depressão e distúrbios alimentares por conta das gravações do longa.

Após ganhar o Oscar, porém, teria recebido apenas papéis sem tanto impacto, o que fez com que ficasse sem trabalhar por cerca de um ano. Nos anos seguintes, fez alguns filmes mais conhecidos, como King Kong (2005) e alguns de Wes Anderson, como Grande Hotel Budapeste (2014) e Asteroid City (2023). Voltou com força aos holofotes graças a O Brutalista.

Os indicados ao Oscar de Melhor Ator em 2025

Adrien Brody, O Brutalista

Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, O Aprendiz