Mikey Madison conquista o Oscar de Melhor Atriz por 'Anora'

Em cerimônia realizada na noite deste domingo (2), em Los Angeles, Mikey Madison recebeu o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no drama Anora, dirigido por Sean Baker. O filme apresenta a história de Ani, uma jovem imigrante uzbeque-americana, que luta para encontrar seu lugar em uma sociedade dividida. A atuação de Madison foi amplamente destacada pela crítica, que a reconheceu por trazer à tona a complexidade emocional de sua personagem. Ela bateu nomes como Demi Moore, de A Substância, e a brasileira Fernanda Torres, que se destacou em Ainda Estou Aqui.

Mikey Madison, que iniciou sua carreira no cinema em papéis secundários, se tornou mais conhecida por sua participação em Era Uma Vez em… Hollywood (2019), de Quentin Tarantino. Sua carreira teve uma ascensão rápida, e sua performance em “Anora” solidificou seu status como uma das promessas mais fortes da nova geração de atrizes americanas. O filme, que também foi aclamado por seu roteiro e direção, ganhou grande visibilidade, e a atuação de Madison foi considerada central para o seu sucesso.

Anora é um filme dirigido por Sean Baker que narra a história de Ani (Mikey Madison), uma jovem dançarina erótica e prostituta em Nova York. Ela conhece Ivan (Mark Eydelshteyn), um herdeiro russo milionário, e os dois iniciam um relacionamento que culmina em um casamento impulsivo em Las Vegas. A trama explora as consequências desse relacionamento e combina elementos de comédia e drama, oferecendo uma visão sensível e crua das escolhas e desafios enfrentados por Ani em sua busca por liberdade e pertencimento.

Estreou no Festival de Cannes em 21 de maio de 2024, onde conquistou a Palma de Ouro. Posteriormente, foi nomeado um dos dez melhores filmes de 2024 pelo National Board of Review e pelo American Film Institute. No 30º Critics'''' Choice Awards, Anora fez história ao ganhar o prêmio de Melhor Filme, apesar de não vencer em outras seis categorias nas quais estava indicado. O filme também recebeu seis indicações ao 97º Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original para Sean Baker, Melhor Atriz para Mikey Madison e Melhor Ator Coadjuvante para Yura Borisov.