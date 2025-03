'Ainda Estou Aqui' vence Oscar de Melhor Filme Internacional

Na cerimônia do Oscar de 2025, realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, neste domingo (2), Ainda Estou Aqui foi agraciado com o prêmio de Melhor Filme Internacional. Dirigido por Walter Salles, o filme narra a história de Eunice Paiva, uma mulher que luta pela verdade e justiça após a ditadura militar no Brasil. A obra foi aclamada por sua profundidade emocional e pela maneira sensível com que aborda um período turbulento da história brasileira. A produção bateu um grande concorrente: Emilia Pérez, da Netflix, que surgia como favorito. Este é o primeiro longa brasileiro a alcançar o feito.

Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, que retrata a luta de Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres) em busca de justiça após o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva (Selton Mello), durante a ditadura militar no Brasil. Baseado na autobiografia de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal, o filme estreou no Festival de Veneza em 1º de setembro de 2024, onde recebeu aclamação da crítica e ganhou o prêmio de Melhor Roteiro.

A produção aborda as dificuldades enfrentadas por Eunice ao lidar com a repressão do regime e sua transformação em uma defensora dos direitos humanos, oferecendo uma visão íntima e comovente das consequências pessoais e familiares da ditadura. No Globo de Ouro de 2025, Fernanda Torres foi laureada como Melhor Atriz em Filme Dramático, e o filme foi indicado a Melhor Filme em Língua Estrangeira, perdendo para Emília Perez.

A trama é baseada no livro de mesmo nome do escritor Marcelo Rubens Paiva, que escreveu a obra para a contar a vida de sua mãe, Eunice. Ambientado na ditadura militar brasileira, livro e filme abordam a história real do desaparecimento e morte do engenheiro civil e ex-deputado Rubens Paiva em 1971, no Rio de Janeiro. O filme chegou ao Brasil em novembro do ano passado. Desde a estreia, a produção atraiu milhões de espectadores ao cinema e faturou números expressivos em bilheteria ao redor do mundo.

Repercussão

Após sua estreia em Veneza, o filme foi amplamente elogiado pela imprensa internacional. O portal Deadline chamou o longa de "carta de amor de Walter Salles ao Brasil". "O primeiro longa dramático de Walter Salles em 12 anos é, em última análise, uma celebração do Brasil", diz um trecho da crítica, que também destacou a atuação de Fernanda Torres. O texto previa que a atriz poderia ser indicada a prêmios de atuação, como aconteceu.

Já o jornal britânico The Guardian enfatizou a importância do filme para a história brasileira, destacando também a performance de Torres, chamada de "maravilhosa". "Não é culpa de Torres que o drama perca um pouco de sua forma e velocidade na segunda metade, porque é difícil sustentar o suspense em torno de uma ausência e difícil contar uma história que não tenha uma resolução decisiva", considerou o jornal.

A revista Variety avaliou o filme como "profundamente comovente" e deu destaque à fotografia de Adrian Teijido, que "dá a todo o filme a textura de uma história que não está sendo contada, mas lembrada", além da trilha sonora com músicas de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Warren Ellis.

O portal IndieWire avaliou que Ainda Estou Aqui é uma "homenagem tocante a uma família abandonada". Salles, de acordo com o portal, conseguiu fazer "a violência lentamente se infiltrar" na rotina da família Paiva, com diálogos interrompidos por helicópteros e caminhões com soldados destruindo a rua ao fundo da casa dos protagonistas.

''''''''''''''''Ainda Estou Aqui'''''''''''''''' em números

- Foi aplaudido por 9 minutos e 46 segundos na estreia no Festival de Veneza.

- Foi selecionado para mais de 50 festivais ao redor do mundo

- Já recebeu 39 prêmios. O longa ganhou a categoria de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e Fernanda

- Torres foi premiada como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro.

- Recebeu três indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

- Faturou US$ 4.264.095 (cerca de R$ 25 milhões, na cotação atual) em bilheteria no Brasil.

- Faturou US$ 23.188.102 (cerca de R$ 136,7 milhões) em bilheteria internacional.

- Ao todo, já faturou US$ 27.452.197 (cerca de R$ 162 milhões) em bilheteria ao redor do mundo.

- Alcançou a marca de 5,2 milhões de espectadores no Brasil, se tornando a 18ª produção brasileira de maior público no cinema nacional.