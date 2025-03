'Sem Chão' vence Oscar de Melhor Documentário

Sem Chão (No Other Land) venceu Oscar de melhor documentário, neste domingo, 2. O filme disputou categoria com Black Box Diaries, Porcelain War, Soundtrack to a Coup dEtat e Sugarcane. O filme é um documentário de 2024 que retrata a luta dos palestinos de Masafer Yatta, na Cisjordânia, contra a expulsão de suas terras ancestrais pelas forças israelenses.

Dirigido por Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal e Rachel Szor, o filme acompanha a resistência pacífica dos moradores diante das demolições de suas casas e infraestruturas, realizadas para dar lugar a um centro de treinamento militar israelense. O documentário destaca a amizade entre Adra, um ativista palestino, e Abraham, um jornalista israelense, enquanto juntos documentam a persistência de uma comunidade que, apesar das adversidades, se recusa a abandonar sua terra e identidade cultural.