Melhor Roteiro Adaptado é conquistado por 'Conclave' no Oscar

O filme Conclave foi o grande vencedor do Oscar 2025 na categoria de Melhor Roteiro Adaptado, em uma cerimônia realizada neste domingo (2), em Los Angeles. Baseado no best-seller de Robert Harris, Conclave é um filme de suspense dirigido por Edward Berger, lançado em 2024, que explora os bastidores da eleição de um novo Papa após a morte inesperada do pontífice vigente. A trama acompanha o Cardeal Lawrence (interpretado por Ralph Fiennes), incumbido de liderar o conclave secreto no Vaticano. Conforme os cardeais de todo o mundo se reúnem para a votação, Lawrence se vê envolvido em uma teia de intrigas e conspirações que ameaçam abalar os alicerces da Igreja Católica.

O elenco de "Conclave" é composto por atores renomados que enriquecem a narrativa com performances marcantes. Ralph Fiennes dá vida ao protagonista, Cardeal Lawrence, enquanto Stanley Tucci interpreta o Cardeal Bellini. Isabella Rossellini assume o papel da Irmã Agnes, e John Lithgow representa o Cardeal Tremblay. Outros nomes de destaque incluem Brían F. O'Byrne, Lucian Msamati e Sergio Castellitto.

Conclave tem sido amplamente reconhecido na temporada de premiações de 2025. No Screen Actors Guild (SAG) Awards, o filme conquistou o prêmio de Melhor Elenco, destacando as performances de Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini. Além disso, o filme recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Fiennes. No BAFTA, "Conclave" venceu quatro categorias, incluindo Melhor Filme. O filme também foi reconhecido pelo National Board of Review e pelo American Film Institute como um dos dez melhores filmes de 2024.