Tarcísio destaca ação de policiais fantasiados em blocos de carnaval de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), destacou neste domingo, 2, nas redes sociais que agentes da Polícia Civil do Estado estão utilizando fantasias de personagens como "Power Rangers" para atuar em blocos no carnaval paulista. A estratégia está sendo utilizada para identificar e prender suspeitos de roubos, sobretudo de celulares.

O governador relatou nas redes sociais a prisão de um homem, que levou à identificação de uma quadrilha criminosos. Nesse episódio, segundo Tarcísio, houve a recuperação de aparelhos roubados e R$ 15 mil em espécie, a partir de buscas no local de hospedagem da quadrilha.

"É Hora De Morfar! Os Power Rangers da nossa Polícia Civil estão dando mais um show neste Carnaval!", diz a publicação nas redes do governador. A estratégia foi adotada no ano passado, com agentes se infiltrando entre os foliões para identificar e prender criminosos.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) aponta que essas ações resultaram na prisão de sete pessoas e na recuperação de 30 celulares no último final de semana.

Ainda segundo a Secretaria, o pré-Carnaval nos dias 22 e 23 registrou uma queda de 62% nos casos de roubos e furtos de celulares em todo o estado na comparação com o mesmo período do ano passado.