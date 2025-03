Eita! Cariúcha leva tombo ao vivo tentando sambar em programa do SBT

Toma cuidado, mulher! Durante a madrugada deste domingo, dia 2, Cariúcha acabou dando um baita susto nos telespectadores e também na equipe do SBT Folia enquanto comandava o programa ao lado de Leo Dias.

O apresentador estava comentando acerca dos ensaios Sabrina Sato para desfilar no Carnaval de São Paulo, quando a ex-A Fazenda quis demonstrar que também tem samba no pé. Ao reparar na colega, Leo chegou a brincar:

- O que é que é isso? Por que você não está sambando direito?

Pouco depois, ele resolveu alerta-lá, indicando que o sapato de salto alto que Cariúcha calçava estava solto na parte de trás.

- Seu sapato está solto!

No entanto, acabou não dando muito certo, já que a apresentadora levou um tombo e virou o pé. Leo Dias se desesperou e questionou como a colega de profissão estava, e logo pediu ajuda da produção:

- Você se machucou? Ajuda aqui! Ajuda a levantar!

As câmeras chegaram a cortar para imagens do Carnaval de São Paulo até que Cariúcha pudesse se levantar e se recompor. Ao questioná-la se o acidente havia sido sério, ela confirmou que sim. Leo até mesmo pediu para que ela ficasse sem sapatos, e retirou os saltos do estúdio. Na mesma hora, a apresentadora recuperou a compostura.

- Voltou! Voltou! Estamos ao vivo!, disse enquanto ria da situação.