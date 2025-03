Bloco das Bruacas dá a cor do Carnaval em Paranapiacaba

O tom brilhante e festivo das roupas usadas pelos integrantes do Bloco das Bruacas contrasta com a neblina que, por vezes, toma os finais de tarde em Paranapiacaba, mas a alegria e as marchinhas carnavalescas garantem que tem folia para todos no Carnaval da Vila.

O bloco foi criado em 1978 e antes era conhecido como Bloco das Mocréias e o grupo começou desfilando em Ribeirão Pires, mas pouco depois se mudou definitivamente para a vila de Santo André, onde adotou o novo nome em homenagem aos homens que saem às ruas vestidos de mulher.

A animação é garantida e aberta a todos. A concentração dos foliões que quiserem desfilar no bloco acontece na segunda-feira (3), a partir das 13h, no Bar do Campo, na avenida Ford, 528 (ao lado do campo de futebol).

Outra atração para quem quiser curtir a festa em Paranapiacaba e a Banda Caxambu, que se apresenta no Coreto do Clube União Lyra Serrano nos dias 1, 2 e 4 (sábado, domingo e terça), das 14h às 18h, na avenida Antonio Olintho.

Famosa na região, a banda surgiu nos anos 80 e adotou o nome por causa da música Caxambu, do cantor Almir Guineto, e desde a década de 90 faz parceria com o bloco das Bruacas para comemorar o Carnaval da Vila.

A região vai receber também nos próximos dias o CarnaRock, que mistura o samba e as marchinhas carnavalescas com o rock nacional e internacional, com as bandas Preto Archanjo, Cachorro Urubu e Gesner de Carvalho e os Metamórficos. A programação já começa neste sábado e vai até a quarta-feira, na avenida Campos Salles.

“O Carnaval na Vila é uma tradição que acontece todos os anos e atrai muitos turistas. Aproveitem a oportunidade para descontrair, curtir a natureza e conhecer a história ferroviária de Paranapiacaba. Temos também uma gastronomia diferenciada e um artesanato peculiar para todos os gostos”, convida o subprefeito de Paranapiacaba e Parque Andreense, Fabio Picarelli.

Programação do Carnaval em Paranapiacaba:

Banda Caxambu

Datas: 2 e 4/3 ( domingo e terça-feira)

14h às 18h

Local: Coreto do Clube União Lyra Serrano

Endereço: Avenida Antonio Olinto, s/n

Bloco das Bruacas

Data: 3/3 (segunda-feira)

Concentração a partir das 13h no Bar do Campo

Endereço: Avenida Ford, 528

CarnaRock

Datas: 2, 3 e 4/3

Endereço: Avenida Campos Salles, 451

2/3 | Domingo

10h30 - DJ Juarez

18h - Concentração do Bloco da Sereia

19h - Desfile do Bloco da Sereia

20h - Show com Preta Archanjo

3/3 | Segunda-feira

10h30 - DJ Juarez

15h às 17h - Rockixe Tributo a Raul

17h às 19h - The Best of Classic Rock Mister Bigas

18h - Concentração dos Blocos / Lola Balmann e Bicho Grilo

19h - Desfile dos Blocos pelas ruas de Paranapiacaba

20h - Banda Cachorro Urubu

4/3 | Terça-feira

10h30 - DJ Juarez

14h30 às 16h - Dançando com Coreográfico Vander

16h às 17h30 - Gesner de Carvalho e banda Metamórficos

17h30 às 19h - Dançando com Coreográfico Vander

19h - Gesner de Carvalho e Banda Metamórficos