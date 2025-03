Carnaval 1995. Eldorado em Diadema. Silvia Maria em Mauá. Gaviões da Fiel em São Paulo. “Vou te levar pro infinito”... O samba vai às manchetes...

SAUDADES

Nos primórdios desta coluna Memória, Dr. Rubens Awada, o querido Bimbo, confiou-nos suas relíquias carnavalescas referentes ao PAN-WD, o Panelinha, doce e eterno rival do Ocara. E foi identificando os colegas naqueles românticos anos 1950: Carlito Lunardi, Dino Vezzá, Gino Soldani, Laércio Manso, Leonardo Fernandes, Luiz Antonio Fabiano de Campos, Nello Vezzá, Renzo Soldani, Rubens Cornetti (o Ligão), Tarcísio Queiroz, Thamirys de Queiroz, Waldir Rimi...

Num álbum belíssimo, Dr. Awada chegou a guardar confetes e serpentinas que decoravam os céus da Oliveira Lima.

Vibram os vencedores, protestam – quase sempre – quem acreditava que pudesse vencer mais um Carnaval. Lá atrás, nos primeiros tempos do semanário News Seller, a apuração dos pontos dos ranchos andreenses era feita na redação do semanário, o futuro Diário do Grande ABC.

Em 1995, a festa da apuração em Diadema foi no Poliesportivo do Centro, e a apuração em Mauá no Anfiteatro Vinicius de Moraes.

DIADEMA

Deu Escola de Samba Império de Eldorado, agremiação que disputava seu primeiro Carnaval oficial, já que foi fundada em 1994.

Tema da campeã: “O Mundo das Ilusões”, de autoria do Mestre Palhinha, que escreveu: “Voa meu condor, voa com esse povão; voa meu condor, é a Império no mundo da Ilusão”.

Na letra do samba-enredo, arco—íris, bobo da corte, reino de Aladim, Merlin e sua bola de cristal, Cinderela, Branca de Neve e os Sete Anões.

Unidos da Serraria protestou, mas ficou em segundo lugar, com Unidos da Vila em terceiro.

MAUÁ

Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Unidos do Silvia Maria conquistou, em 95, o tricampeonato do Carnaval de Rua de Mauá. Tema escolhido: “Negro que te quero arte”. Autores: Ariga Mello e Léo do Cavaco.

Camisa Azul e Branco ficou em segundo, incomodando a campeã com os seus 9,3 pontos – quatro décimos a menos.

Entre os blocos carnavalescos de Mauá, vitória da União Independente Bairro Feital.

CAPITAL

Vitória, em 1995, da ES Gaviões da Fiel. A escola formada entre os torcedores do Corinthians Paulista obtinha o seu primeiro grande título.

Tema: “Coisa Boa é Pra Sempre”.

Autor: Janos Tsukalas, o Grego.

Intérprete: Ernesto Teixeira.

São Paulo ganhava um samba-enredo único, brilhante:

Me dê a mão, me abraça

Viaja comigo pro céu

Sou gavião, levanto a taça

Com muito orgulho, pra delírio da fiel

Crédito da foto 1 – Leonardo Colosso/Banco de Dados

Crédito da foto 2 – J. B. Ferreira/Banco de Dados

Crédito da foto 3 – Gilberto Marques/Banco de Dados

VIBRAM DIADEMA E MAUÁ

1 – Destaque da Império do Eldorado: no primeiro desfile, o título

2 – Denise, Rainha da Bateria da Silvia Maria: será que ela guardou a faixa?

3 – Festa no Anfiteatro Vinicius de Moraes: quando o sonho de levantar a taça se torna realidade

Enquanto isso, em 1905...

Alugavam-se janelas nos sobrados das ruas do chamado Triângulo paulistano – Direita, Quinze de Novembro, São Bento, Praça Antonio Prado. E quem alugou, se deu bem, assim como os moradores.

Foi um lindo Carnaval da terça-feira gorda a de 1905, O Correio Paulistano testemunhava:]

O povo circulava, enchia as ruas sob fitas que pendiam das janelas dos prédios, nas quais se viam grupos de senhoras e senhoritas.

Num misto de remorso e de sede de prazer, o povo todo formava um movimento uniforme e espontâneo, numa comunicativa expansão de alegria.

Cordões de mascarados, carros abertos conduzindo fantasias muito quietas, mas algumas luxuosas.

Cornetins, estalos, gaitas, zabumbas e chocalhos.

E os préstitos: Democráticos, Fenianos Infantis e Fenianos.

Bailes públicos e populares, animados, encerraram o Carnaval 1905.

Já em 1955...

Miriam Stevenson, americana, miss universo 1954, passou o Carnaval em São Paulo – o primeiro Carnaval realizado no Parque do Ibirapueta.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 4 de março de 1995 – Edição 8952

MANCHETE – General Motors anuncia criação de mil empregos em São Caetano.

Escrevia o repórter Ademir Matheus Pernias, enviado especial do Diário a Arizona, nos Estados Unidos:

A criação dos novos empregos será ainda neste semestre (de 1995), com a adoção do terceiro turno, informou ontem (3-3-1995) o diretor de Assuntos Corporativos, José Carlos Pinheiro Neto, durante a convenção do lançamento da picape S.10.

SÃO CAETANO – Cidade planejava a construção de dois piscinões com o objetivo de combater enchentes, a um custo de R$ 2 milhões cada.

Os piscinões seriam construídos ao longo do Ribeirão dos Meninos.

Um ficaria no encontro do Meninos com o Tamanduateí.

O outro na divisa com Rudge Ramos.

PONTO DE VISTA – Não basta uma simples lei.

Proteção aos mananciais se faz com tratamento de esgoto e usinas de lixo.

Texto: Eduardo Camargo, jornalista.

EM 4 DE MARÇO DE...

1905 – Major Manoel José de Oliveira Catta Preta, proprietário em Ribeirão Pires, líder político, publicava anúncio nos jornais informando o roubo de três animais de carroça seus: um burro “ruão” grande, estrela na testa, outro vermelho amarelado, “com uma pequena ferida no sovaco lado direito”, e uma besta pelo de rato escuro, bornal branco.

“Não estão gordos”, informava o anúncio. Seria gratificado quem os apreendesse ou desse notícias.

1940 - Decreto-lei nº 13 autorizava a Prefeitura de Santo André a adquirir de Carlos de Campos Povoa uma área de 5,2 mil m2 destinada à abertura de ruas da Vila Odila, na 1ª Zona de Santo André.

1950 - Aos 67 anos, falecia Ardille Bacchi, marceneiro italiano que chegou em Santo André aos nove anos de idade e aqui trabalhou na fábrica de cadeiras Streiff.

1970 - Jornalista Edison Danillo Dotto, então diretor-presidente do Diário, recebia o título de Cidadão São-Caetanense.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Queluz, no Vale do Paraíba. Elevado a município em 4-3-1842, quando se separa de Areias.

Hoje é também o aniversário de Pindobaçu (BA) e de Santa Terezinha (MT).

São Casimiro

Casimiro Iaguelonide Filho (Cracóvia 1458 - Polônia 1484). Protetor da Lituânia e patrono da juventude lituana.

FONTES: Pranas Gavenas, "São Casimiro, o primeiro santo jovem leigo da Era Moderna" (Salesiana Dom Bosco, 1984) blog: Franciscanos.