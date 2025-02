SBT reformula 'Bake Off Brasil' e dispensa elenco; Nadja Haddad volta a comandar a atração

Uma temporada foi o tempo que durou a presença do elenco de Bake Off Brasil: Mão na Massa no SBT. Apresentadora da última edição, a atriz Fabiana Karla foi dispensada pela emissora ao lado dos chefs Carole Crema e André Mifano.

O SBT confirmou a saída dos três por meio de nota e anunciou o retorno do antigo elenco: Nadja Haddad como apresentadora, e os chefs Beca Milano e Giuseppe Gerundino.

"Para a próxima edição do Bake Off Brasil - Mão na Massa, SBT e Warner Bros. Discovery anunciam o retorno de Nadja Haddad como apresentadora, que estará ao lado da chef confeiteira Beca Milano e do chef Giuseppe Gerundino", diz o comunicado. "Já conhecidos e queridos pelo público por suas participações em temporadas anteriores, eles reassumem seus postos no reality culinário, que chega à sua 11ª temporada em 2025", continua.

Na mesma nota, a emissora agradeceu pelo trabalho da antiga equipe. "As duas companhias expressam ainda gratidão à apresentadora Fabiana Karla e aos chefs Carole Crema e André Mifano pelo talento e dedicação na edição especial de 10 anos do programa, desejando a cada um deles muito sucesso em seus próximos projetos", finaliza.