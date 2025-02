Santo André abre inscrições para cursos gratuitos de artes; saiba detalhes

A Prefeitura de Santo André está dando uma oportunidade para crianças e adolescentes se expressarem e desenvolverem sua criatividade por meio da arte. A Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman está com inscrições abertas até o dia 9 de março para cursos gratuitos, com 120 vagas destinadas a jovens de 5 a 16 anos. As aulas, que acontecem de forma presencial, são uma excelente chance para mergulhar nas diversas formas de arte, como teatro, música, dança e artes visuais.

Os cursos são pensados para atender diferentes faixas etárias, com uma proposta que vai além do ensino técnico. A ideia é proporcionar um espaço onde a imaginação e a expressão de cada aluno ganhem vida! Para os pequenos de 5 a 6 anos, o MIA 0 oferece uma introdução ao teatro e à música, com encontros às quintas-feiras. Já para as crianças de 7 a 9 anos, o MIA 1 explora uma combinação de dança, teatro, música e artes visuais, com aulas às quartas e sextas-feiras. Para os jovens de 10 a 12 anos, o MIA 2 amplia as possibilidades artísticas, mantendo a dinâmica integrada de várias linguagens artísticas.

Para os adolescentes de 13 a 16 anos, o MIA 3 oferece a oportunidade de se aprofundar em uma área específica: teatro, música ou artes visuais, com encontros aos sábados, pela manhã.

As inscrições podem ser feitas online, acessando o link (clique aqui), e, se o número de inscritos ultrapassar as vagas disponíveis, um sorteio aberto será realizado para garantir a oportunidade para todos.

Criada em 1990, a Emia Aron Feldman é um verdadeiro celeiro de arte e cultura, oferecendo aos jovens andreenses a chance de explorar sua criatividade em um ambiente acolhedor e estimulante. Localizada no Parque Regional da Criança, a escola é um lugar onde cada aluno pode descobrir seu potencial artístico e se conectar com outras formas de expressão.

Inscrições para os cursos de arte da Emia Aron Feldman

Até 9 de março: [https://bit.ly/EMIA2025]

Endereço: Avenida Itamarati, 536 - Parque Jaçatuba (dentro do Parque Regional da Criança - Palhaço Estremilique)

Telefone: 4476-7437

Cursos disponíveis:

5 e 6 anos – Quinta-feira, 8h30 às 11h15 ou 14h às 16h45 – Teatro e Música (MIA 0)

7, 8 e 9 anos – Quarta e Sexta-feira, 8h30 às 11h15 ou 14h às 16h45 – Dança, Artes Visuais, Teatro e Música (MIA 1)

10, 11 e 12 anos – Quarta e Sexta-feira, 8h30 às 11h15 ou 14h às 16h45 – Dança, Artes Visuais, Teatro e Música (MIA 2)

13, 14, 15 e 16 anos – Sábado, 9h às 12h – Artes Visuais, Teatro ou Música (MIA 3)