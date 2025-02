Elenco de Gossip Girl lamenta morte de Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg, que viveu Georgina Sparks, em Gossip Girl, morreu aos 39 anos de idade na última quarta-feira, 26, deixando uma legião de fãs da série muito tristes e saudosos. E, claro, o elenco não poderia deixar de prestar uma última homenagem à atriz. A seguir, veja os atores que se pronunciaram:

LEIA MAIS: Morre Michelle Trachtenberg, atriz de 'Buffy' e 'Gossip Girl', aos 39 anos

Em suas redes sociais, Blake Lively, que viveu a it girl Serena, escreveu uma linda homenagem para a amiga: "Ela era eletricidade. Você sabia quando ela entrava em um cômodo porque a vibração mudava. Tudo o que ela fazia, fazia com 200% de intensidade. Ela ria ao máximo das piadas de alguém, enfrentava a autoridade de frente quando sentia que algo estava errado, se dedicava profundamente ao seu trabalho, tinha orgulho de fazer parte desta comunidade e desta indústria, por mais dolorosa que pudesse ser às vezes. Ela era ferozmente leal aos seus amigos e corajosa por aqueles que amava."

E continuou: "Ela sempre usava um gloss labial com cheiro delicioso de caramelo, porque não queria apenas brilhar diante das câmeras ? queria criar uma experiência agradável para todos ao seu redor, até nos detalhes sutis, como o aroma doce do gloss. Ela era uma pessoa gentil, em todos os sentidos. O tempo passa. A gente dá como certo que terá a chance de ver um velho amigo novamente. Parafraseando, as verdadeiras tragédias da vida são aquelas que nos atingem de surpresa em uma terça-feira qualquer. Abrace com carinho aqueles que você ama e já amou. O mundo perdeu uma pessoa profundamente sensível e boa em Michelle. Que seu trabalho e seu enorme coração sejam lembrados por aqueles que tiveram a sorte de experimentar seu fogo."

Ed Westwick, que interpretou Chuck Bass, também usou os Stories para homenagear a amiga. Na legenda, ele escreveu: "Tão triste ao ouvir sobre a morte da Michelle. Em oração aqui."

Jessica Szohr, que viveu Vanessa, compartilhou uma série de fotos ao lado de Michelle. Na legenda, um texto emocionante dizia: "Esta mulher incrível explode em cena com uma energia que instantaneamente traz um sorriso ao seu rosto. Ela não é apenas uma verdadeira profissional, mas também é o antídoto perfeito para qualquer pessoa que leva a vida um pouco demasiado a sério. Sua bondade e senso de humor ultrajante criam uma atmosfera de alegria, tanto no set como além. Partilhamos inúmeras risadas durante as filmagens, por telefone e em vários eventos. As histórias cativantes dela são tão divertidas que não consegues evitar querer ouvir mais! Ela é verdadeiramente única."

Chace Crawford, que deu vida a Nate, também usou o Feed para lamentar a morte da amiga: "Michelle era única. Lembro-me de ela aparecer no estúdio pela primeira vez e de ser absolutamente dona dele. Ela era uma força da natureza e tão sem desculpas engraçada e magnética. Lembrando esses anos com um grande sorriso. Apenas uma perda terrível. Te amo."