BBB 25: festa do Líder tem Camilla barrada e briga entre irmãos

A Festa do Líder João Pedro no BBB25 agitou a noite desta quinta-feira, 27. Além de aproveitarem muito a comemoração do goiano, os brothers conversaram sobre o jogo e as alianças na casa. Com exceção de Camilla, que foi Barrada no Baile pelo líder.

Após se retirar da casa, a sister precisou cumprir um desafio de achar chaves espalhadas dentro de 22 mil bolinhas para ter acesso ao convite da festa, porém ela não conseguiu finalizar a dinâmica e ficou fora da festa.

Já na casa, Thamiris tomou as dores da irmã e conversou com João Pedro sobre a escolha dele de barrar Camilla. Depois de um tempo, os dois acabaram se entendendo tão bem, que quase rolou beijo. "Não vou ficar com raiva pelas suas escolhas, não. Só que é minha irmã. Fiquei chateada por ela estar lá, é isso", disse a irmã.

Mas o assunto não parou por aí, já que em outro momento a sister foi buscar opinião de Maike sobre a escolha do goiano. "Acho f**a colocar uma pessoa que nem curte tanto assim, e tem a minha irmã, que adora. Ela deve estar arrasada", comentou. "Eles vão acabar se prejudicando por causa desse jogo", comentou Maike.

E rolou até briga entre os gêmeos, e o motivo? O chapéu usado por João Pedro na festa. "Não estou nem aí, o chapéu é meu. Eu conheço o meu chapéu. Ele sabe que é meu chapéu. Meu irmão não é bobo, não... Aí, fica de gracinha", desabafou João Gabriel.

A discussão entre eles durou até o fim da festa e até separou os dois de quarto quando João Gabriel decidiu tirar seus pertences do Apê do Líder e dormir no Quarto Fantástico. "No dia que eu fui líder eu não fiz isso, não. Comigo você não fala mais nunca", disse ao irmão.