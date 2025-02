Juninho Getúlio aposta em Padilha para conquistar melhorias a Mauá

O presidente da Câmara de Mauá, Juninho Getúlio (PT), aposta no novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para trazer melhorias ao município. O petista destacou que foi no período em que Padilha comandou a mesma Pasta na gestão da presidente Dilma Rousseff (2011 a 2014) que a cidade conquistou quatro UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

Juninho Getúlio também relembrou que o novo ministro é um dos criadores do programa Mais Médicos, que nasceu com o objetivo de enviar profissionais da saúde para os municípios do interior e nas periferias das grandes cidades.

“Agora veio essa notícia boa de o Padilha estar assumido o Ministério da Saúde. Ele tem uma ligação com o SUS (Sistema Único de Saúde) que é impressionante. Serei um dos vereadores que vão pedir ajuda ao Padilha para Mauá. Já temos a promessa da Policlínica, tem a quinta UPA, que está bem avançada, mas precisamos de mais ações. Entendendo que é uma cobrança que precisamos fazer ao governo federal”, disse o petista, durante o podcast Política em Cena, do Diário.

O vereador também elogiou as mudanças realizadas pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT) no secretariado. Segundo Juninho Getúlio, as alterações no primeiro escalão oxigenaram e proporcionaram maior dinamismo ao governo.

“O prefeito tem essa vantagem de querer montar um secretariado atuante. que busca uma cidade melhor para todos nós. Acredito que este mandato será melhor que o anterior. Já está seguindo esse caminho”, pontuou.

A entrevista completa está disponível nos canais de transmissão do Diário.