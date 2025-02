Palavra do Leitor - 27 de fevereiro de 2025

Smart Sampa

Parece mentira, mas é verdade. Três defensoras públicas de São Paulo pertencentes ao Núcleo de Violência e Direitos Humanos estão solicitando a não utilização do programa Smart Sampa (câmeras de reconhecimento facial) nos bloquinhos de rua e no Carnaval da cidade. São elas: Fernanda Penteado Balera, Gabriela Galeti Pimenta e Surrailly Fernandes Youssef. Estas câmeras podem identificar foragidos da Justiça, ladrões de objetos de valor, especialmente celulares, aqueles que estão cometendo abusos ou importunação sexual etc. Após isso, a polícia é acionada para prender os infratores. Segundo apurado, a prefeitura não vai atender a este pedido, esdrúxulo por sinal, da Defensoria Pública. Quais são os objetivos destas três defensoras? Bem, não precisa ter nenhuma expertise no assunto para ver de que lado elas jogam, né? Só mais uma perguntinha: será que este núcleo algum dia ou alguma vez foi atrás ou fez alguma coisa em prol das vítimas dos meliantes? Esta tecnologia já identificou diversos foragidos ou procurados pela Justiça e localizou pessoas desaparecidas entre outras coisas. Ela está a serviço do bem. O que leva uma pessoa ir contra?

Mauri Fontes

Santo André

Javier Milei

É de causar inveja que o presidente argentino, Javier Milei, mesmo sem apoio do Legislativo, em um ano de mandato recuperou o orgulho, a credibilidade e a economia portenha. Sabe o que Milei fez? Reduziu despesas, inclusive o quadro funcional. Enquanto isso, Lula, com 39 ministérios, desenfreada gastança e recusa em reduzir despesas, tem o Malddad elevando a carga tributária para cobrir o rombo. Daí, com a colaboração da insegurança jurídica, cujas leis flexíveis favoráveis aos amigos e desfavoráveis aos adversários, causa inflação, elevação da dívida pública e, há dois anos no palanque para ser reeleito em 2026, o descrédito, que afugenta investimentos e leva o Brasil ladeira abaixo sem freio.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)





Carnaval

Carnaval é a data em que negros, pardos, brancos, amarelos e indígenas, LGBTQIA+, palmeirenses, corintianos, flamenguistas, fluminenses e outros torcedores, de todas as divisões, se unem para cantar e pular o mesmo enredo. Trata-se de uma das celebrações que trazem em si a diversidade, a cultura que reúne povos. Traz ainda, em sua identidade, a alegria contagiante de uma nação, nação que se alimenta de empatia, altruísmo, dança e que emite o som da união de raças, povos e brincantes. Carnaval que em seu cortejo traz tradições que impulsionam a economia, o turismo e outras áreas substanciais para a nossa Nação e que movimentará aproximadamente R$ 35 bilhões. Carnaval onde as ciências físicas, humanas e exatas se juntam em uma mesma comissão de frente, o Brasil.

Cecél Garcia

Santo André