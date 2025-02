São Caetano, muito a ensinar

São Caetano novamente enche o Grande ABC de orgulho. Dados do Censo 2022 divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) colocam a cidade comandada pelo prefeito Tite Campanella (PL) como destaque nacional no índice de escolaridade. O município possui população com a maior média de anos estudados: 12,7, quando computados os moradores com 25 anos ou mais. O excepcional desempenho educacional são-caetanense, fruto de investimentos constantes, certamente explica os seus bons indicadores de desenvolvimento humano. Não é para menos. Pesquisas sérias realizadas por renomados institutos relacionam educação e qualidade de vida.

O desempenho alcançado por São Caetano, onde quase metade da população daquela faixa etária possui ensino superior completo, é resultado de trabalho consistente na valorização da educação, promovendo iniciativas que garantem acesso e, sobretudo, a permanência de estudantes nas salas de aula. O uso de tecnologia, atividades extracurriculares e o monitoramento da frequência escolar são estratégias eficazes para manter os alunos engajados e reduzir a evasão. Esse comprometimento se reflete em população mais qualificada, com maiores chances de inserção no mercado de trabalho e melhores condições socioeconô-micas, elementos fundamentais para o progresso coletivo.

A líder no ranking nacional de escolaridade deve servir de exemplo às outras seis cidades do Grande ABC. Proporcionalmente, todos os municípios estão obrigados a reservar 25% do Orçamento para investir em educação. Por que, então, há tanta discrepância entre o desempenho de cada uma delas? Exemplo: em Rio Grande da Serra, o último colocado no ranking regional, a população possui 2,7 anos a menos, na média, de estudo. O que a rede são-caetanense faz de diferente da rio-grandense para explicar resultados tão díspares? Essa é uma questão que deveria ser debatida pelos gestores da área. São Caetano tem, literalmente, muito a ensinar aos seus vizinhos – e a todo Brasil.