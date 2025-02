Charge - 27 de fevereiro de 2025

São Caetano tem a maior média de anos de estudo para a população com 25 anos ou mais do Brasil, de acordo com dados do Censo 2022, divulgados nesta quarta-feira (26) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A cidade alcançou a média de 12,7 anos, enquanto a média nacional é de 9,6. O número considera apenas quem atingiu o ensino superior. A cidade também foi campeã no ranking de maior porcentagem da população com 25 anos ou mais com ensino superior completo – 48,2% – entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. A média do País é de apenas 18,4%.

No Grande ABC, após São Caetano, o segundo município com maior média de anos de estudo é Santo André (11,5), seguido de São Bernardo (11,4), Ribeirão Pires (10,8), Diadema (10,4), Mauá (10,3) e Rio Grande da Serra (10). Em relação à porcentagem da população com ensino superior completo, Santo André (31,1%) também fica em segundo lugar, seguida de São Bernardo (29,2%), Ribeirão Pires (20,6%), Diadema (16,2%), Mauá (15,9%) e Rio Grande da Serra ((10,4%).