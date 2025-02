Com virada sobre Audax, S.Caetano diminui diferença para líder Paulista

O São Caetano tomou um susto no primeiro tempo, mas na etapa final soube trabalhar a bola e, graças à outra grande atuação do atacante Fábio Azevedo, derrotou o Audax, por 3 a 1, em Osasco, e entrou de vez na briga pela liderança da Série A-4 do Paulista.

Foi a segunda vitória seguida do Azulão sob o comando do técnico Carlinhos Alves. E o resultado no Interior levou o time aos 20 pontos, na vice-liderança, a apenas dois do líder Paulista, que foi derrotado, por 1 a 0, pelo Nacional, na Capital.

Na última quarta-feira (26), o Azulão viu Prates colocar o Audax em vantagem aos 27 minutos do primeiro tempo. Mas Wemerson, aos 10 minutos do segundo, e Fábio Azevedo, aos 35 e aos 51, deram números finais ao jogo.

O São Caetano volta a atuar no sábado, contra o São-Carlense, no Estádio Anacleto Campanella.