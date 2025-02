EC São Bernardo empata de novo e segue na briga contra descenso

O plano do EC São Bernardo de brigar pelo acesso à Série A-2 do Paulista se mostra mais distante a cada rodada da fase de classificação da Série A-3. Na última quarta-feira (26) à noite, a equipe chegou ao quarto empate consecutivo e, ao invés de se aproximar do grupo com os oito melhores que avançam às quartas de final, se manteve na briga contra o rebaixamento à A-4.

O resultado de 0 a 0 diante do Sertãozinho, no Interior, derrubou o Cachorrão da 13ª para a 14ª colocação, com 11 pontos, dois a mais que o XV de Jaú (15º), primeiro na zona de descenso, mas com um jogo a menos – o Comercial é o 16º e lanterna, com apenas seis, e próximo adversário do Alvinegro, no sábado. Do outro lado da tabela, o Marília, que ontem venceu o Catanduva (quarto, com 17), por 3 a 1, lidera, com 22.