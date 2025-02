Telefónica tem queda de 42% no lucro do 4º trimestre, mas receita cresce 5,4%

A Telefónica obteve lucro líquido de 425 milhões de euros no quarto trimestre de 2024, 42% menor do que o ganho de 730 milhões de euros apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado pela companhia de telecomunicações espanhola nesta quinta-feira, 27. O Ebitda - medida de rentabilidade bastante acompanhada - da Telefónica caiu 0,1% na mesma comparação, a 3,47 bilhões de euros, enquanto a receita aumentou 5,4%, a 10,7 bilhões de euros. Em todo o ano de 2024, a Telefónica registrou lucro líquido de 2,3 bilhões de euros.