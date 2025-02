Prefeito Taka Yamauchi visita prédio abandonado e determina providências urgentes

A Prefeitura de Diadema iniciou uma série de medidas para resolver a situação do antigo Hospital Diadema, localizado na esquina da Avenida Alda com a Rua Orienti Monti, no Centro da cidade. Fechado há anos e abandonado, o prédio tem sido alvo de diversas reclamações dos moradores, além de representar riscos à segurança e à saúde pública.

Em junho de 2023, um incêndio atingiu parte do edifício, agravando ainda mais a preocupação da população. O local tem sido utilizado de forma irregular, servindo de abrigo para pessoas em situação de rua e usuários de drogas, além de acumular lixo e ser foco de proliferação de insetos e doenças.

Diante dessa situação, a Prefeitura, por meio de diversas secretarias, iniciou algumas operações no prédio. Todas as entradas e janelas estão sendo lacradas para impedir novas invasões e garantir a segurança da região. Também está sendo realizada uma ampla ação de limpeza no interior e no entorno do imóvel.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, reforçou a importância da iniciativa e afirmou que o proprietário será responsabilizado pelos custos da operação. “Esse tipo de situação não pode continuar. Não é porque um prédio está abandonado que o proprietário pode simplesmente ignorar suas responsabilidades. Estamos tomando providências urgentes para trazer ordem e segurança ao Centro de Diadema”, declarou.

A Prefeitura segue monitorando a situação e estudando soluções definitivas para o uso do imóvel, garantindo que não volte a se tornar um problema para a comunidade.