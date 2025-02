Obituário - 27 de fevereiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Antonio Eugênio Gomes, 94. Natural de Portugal. Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Expedito Gonçalves Ribeiro, 90. Natural de Virginópolis (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana da Costa Cremon, 88. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes da Silva Pimentel, 81. Natural de Formiga (Minas Gerais). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonor Rodrigues dos Santos, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ingracia Santana dos Reis, 76. Natural de Serra Preta (Bahia). Residia no Parque Turiguara, em Cotia (SP). Dia 22, em Santo André. Cemitério Bosque da Paz.

José Alcides Cândido, 76. Natural de Penedo (Alagoas). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Vicente Sobrinho, 70. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erinalva Correia Felix, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Zilda Maria dos Santos Denani, 65. Natural de Monte Alto (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmem Lúcia Pereira de Oliveira, 63. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Sant’Anna Remes, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcia Viviane Pereira dos Santos, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônoma. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josias Antonio da Silva, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Ajudante geral. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agmailton Gomes Pinto, 49. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia na Vila Linda, em Santo André. Motorista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

André Ferrari Tosta, 42. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Entregador. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Marlene Maria Marchese, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Ruth Magdalena Florio do Espírito Santo, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Pensionista. Dia 22, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo.

Luiz Carlos Sanches, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Dirce Pereira da Silva, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Analista de operações. Dia 22, em Santo André. Memorial Phoenix.

Elisângela Meire de Almeida, 47. Natural de Álvares Florence (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Professora. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Votuporanga (SP).

Marco Antonio Filomeno, 35. Natural de Santo André. Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Marta Wachtler, 102. Natural da Lituânia. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 23, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Antonio Pinto Brandão, 85. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Jardim da Colina.

Armando Maria Molina, 75. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Aparecida Teixeira, 82. Natural de São Pedro do Turvo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Antoninho Braga, 78. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

João Liberato da Silva, 68. Natural de Nazaré da Mata (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Everaldo Cícero de Souza, 46. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Ana Maria Feliciano, 78. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.