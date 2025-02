Grande ABC gera 1.318 vagas de emprego em janeiro

O Grande ABC fechou janeiro com saldo positivo de 1.318 empregos com carteira assinada. Foram realizadas 41.633 contratações e 40.315 demissões no período. O número é 20,26% menor que o resultado do mesmo mês de 2024, quando foram gerados 1.653 postos. Entretanto, é 114% superior a dezembro, quando a região registrou déficit de -9.296. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Seis das sete cidades encerraram o primeiro mês de 2025 com saldo positivo. Mauá, com 525 empregos, foi a que obteve melhor resultado, seguida por Diadema (424), São Bernardo (280), Santo André (214), Ribeirão Pires (172) e Rio Grande da Serra (25). A única com resultado negativo foi Santo André, com déficit de -214 vagas.

BRASIL

Após o fechamento de 546.624 vagas em dezembro de 2024 (dado revisado nesta quarta-feira), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 137.303 carteiras assinadas em janeiro de 2025. O resultado do primeiro mês de 2025 decorreu de 2.271.611 admissões e 2.134.308 demissões. Em janeiro de 2024, houve abertura de 173.233 vagas com carteira assinada, na série ajustada.

O melhor desempenho entre os Estados foi registrado em São Paulo, com saldo positivo de 36.125 postos de trabalho. Já o pior aconteceu no Rio de Janeiro, onde 12.960 vagas foram fechadas.