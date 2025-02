BBB 25: Vinicius aperta botão misterioso e veta brother da Prova do Líder

O botão misterioso veio aí e o primeiro a apertá-lo foi Vinicius, com isso, o brother pôde vetar Maike da Prova do Líder. Logo em seguida, ele participou de um desafio que deu direito ao VIP, além de imunidade ao Pardão e ainda mais um veto para a disputa de quinta-feira (27).

Vini precisou colocar roupas totalmente pretas e foi levado até um quarto totalmente escuro, onde precisará cumprir algumas tarefas. Se ele não completasse, iria para a Xepa, teria que ficar de fora da Prova do Líder e seria colocado direto no Paredão. O brother teve apenas 10 minutos para completar o desafio e concluiu antes do prazo.

No segundo veto, Vinicius escolheu tirar Dona Vilma da Prova do Líder.

