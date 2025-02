Palavra do Leitor - 26 de fevereiro de 2025

Lula fala, inflação sobe

Para cada discurso de Lula, totalmente improdutivo, a projeção para inflação neste ano sobe. Já são 19 semanas consecutivas que no Boletim Focus, do Banco Central, a perspectiva inflacionaria é de alta. Como divulgada na segunda-feira (24), da projetada inflação para este ano, subiu de 5,60% para 5,65%. E, para 2026, de 4,45% para 4,50%. Lembrando que, em 2024, o índice inflacionário foi maior que o teto da meta de 4,50%, como de 4,83%, que prejudicou sobremaneira o orçamento da família brasileira. E se realmente neste ano chegar à inflação de 5,65% projetada pelos especialistas, será um caos para o bolso, principalmente dos 100 milhões de brasileiros de renda baixa. Ou seja, menos comida na mesa. Além da projeção para taxa a Selic, que nesta nova era Lula, de graves equívocos na condução econômica, já subiu dos 10,50% para 13,25%, e já foi precificada para março em 14,25%. E até junho se estima entre 15% e 15,25%. O que inibirá ainda mais os investidores e consumidores finais porque os juros de mercado, que já são altos, deverão subir mais. Esse é o modelo perverso de governar de Lula, que gasta o que não tem, eleva a inflação, os juros, e ainda diz que é ‘pai dos pobres’. E em função deste desgoverno petista, pobre também será o nosso PIB neste ano, que dos 3,5% de 2024, o Boletim Focus projeta míseros 2,01% para 2025.

Paulo Panossian

São Carlos (SP

As dívidas de Morando – 1

“Notas provam dívida de Morando” (Política, ontem). Deu calote nos professores! Vai falar que é mentira também...

Claudia Simonato

do Instagram

As dívidas de Morando – 2

Cadê o dinheiro da venda de vários terrenos???

Marcos dos Anjos

do Instagram

Lei da Ficha Limpa

Vale a pena aplicar com rigor a Lei da Ficha Limpa, ao invés de um cartão amarelo de oito anos, cartão vermelho, banir definitivamente todos os com ‘fichas sujas’ do cenário político. Suponha que o efetivo político brasileiro, de vereador a presidente, seja de 90 mil, para o Brasil com 220 milhões de habitantes. O contingente político é de 0,04% da população. Vale a pena descartar toda ‘ficha suja’. Será a forma de dar chance aos que priorizem o Brasil, ao invés de seus interesses pessoais. Só assim os Lulas da vida e outros mequetrefes serão alijados da política. Meu voto para deputado e para senador será para aquele eliminar o ‘ficha suja’ do cenário político.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Difícil entender

Bastou o Carnaval ter iniciado com os blocos de rua para a bandidagem agir. Foram 880 celulares roubados. Para complicar a situação, a Defensoria Pública de São Paulo pede para a prefeitura não utilizar o reconhecimento facial do Smart Sampa em blocos de Carnaval. Precisei ler duas vezes essa notícia para me certificar de que, sim, foi um pedido da Defensoria Pública. Tal solicitação visa defender o bandido, pois é justamente nessas festas que eles se aproveitam para roubar. Como pagadora de impostos, fica difícil entender essa posição. Ao invés de defender o cidadão, os criminosos é que são poupados?

Izabel Avallone

Capital

Maioria suprema?

Qual o receio do ministro Alexandre de Morais em transferir ao plenário o julgamento de Bolsonaro, de um assunto tão importante? O sr. sabe que tanto faz 1ª ou 2ª turmas serão sempre 4 votos a favor x 1 voto contra Bolsonaro. Com todo o plenário serão 9 a favor x 2 contra o ex-presidente. Desgaste do STF? Nos poupe!

Tania Tavares

Capital