Segurança no asfalto

Vinte e três pessoas morreram em acidentes de trânsito no Grande ABC no primeiro mês de 2025. Foi o janeiro mais letal em seis anos, conforme expõe reportagem publicada nesta edição do Diário. Dizer que é preciso fazer algo para reveter este quadro trágico soa tão óbvio quanto ineficaz. O fato é que parece haver relação direta entre a redução das campanhas de conscientização – quem é que não se lembra do Mister Mão, personagem criado pelo Consórcio Intermunicipal, para orientar os pedestres das sete cidades? – e o recrudescimento das estatísticas. Mas, para além das medidas educacionais, qual a discussão que a região está promovendo para diminuir números tão assustadores?

Será que dados tão expressivos não justificam, por exemplo, uma revisão do processo de habilitação de condutores? Motoristas e pilotos de motos saem dos cursos aptos a enfrentar situações de risco? Todos aqueles que obtêm a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) têm, de fato, condição de enfrentar adversidades, como condução noturna e sob chuva. E a fiscalização? Ela é voltada à punição dos infratores ou à proteção da vida? O monitoramento eletrônico substitui a presença ativa de agentes nas vias? São muitas as perguntas sem respostas. Enquanto isso, o asfalto das sete cidades segue sendo manchado de sangue. Até quando? Eis mais uma questão importantíssima para ser observada.

Há bastante a ser feito. Muitos acidentes fatais envolvem motociclistas e pedestres, o que demanda intervenções estruturais para reduzir riscos. Mais faixas exclusivas para motos em avenidas de alto fluxo, por exemplo, diminuiriam a vulnerabilidade dos condutores. Do mesmo modo, a instalação de passarelas em pontos críticos e a implantação de ilhas de segurança para pedestres poderiam reduzir atropelamentos. A reavaliação da sinalização, especialmente em cruzamentos de grande movimentação, também contribuiria para circulação mais segura. A adoção dessas ações, associada a planejamento urbano que priorize a segurança viária, pode evitar que as estatísticas de trânsito sigam aumentando.