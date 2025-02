Charge - 26 de fevereiro de 2025

A região registrou em janeiro deste ano o maior número de mortes no trânsito para o mês desde 2019. Foram 23 vítimas fatais, contra 13 no mesmo período de 2024, um crescimento de 80%. O levantamento foi feito pelo Diário com base em dados do InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo).

Total igualou marca do mesmo período de 2018. Já o número de acidentes, fatais e não fatais, no último mês foi menor na comparação anual, o que revela maior taxa de mortalidade – foram 455 acidentes, contra 504 no mesmo intervalo do ano passado.