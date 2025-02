Grande ABC terá calor intenso e pancadas de chuva nesta quarta-feira (26)

A região do Grande ABC terá mais um dia típico de verão nesta quarta-feira (26), com sol entre poucas nuvens e temperaturas elevadas, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo. A previsão indica sensação de calor intenso ao longo do dia, mas com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas por raios e ventos.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia começará com muitas nuvens e chuva isolada pela manhã. À tarde e à noite, as pancadas de chuva devem ocorrer de forma isolada, mantendo o tempo abafado.

Confira as temperaturas previstas para as cidades da região:

- Santo André: mínima de 19°C e máxima de 31°C

- São Bernardo: mínima de 20°C e máxima de 32°C

- São Caetano: mínima de 20°C e máxima de 30°C

- Diadema: mínima de 20°C e máxima de 31°C

- Mauá: mínima de 20°C e máxima de 30°C

- Ribeirão Pires: mínima de 19°C e máxima de 30°C

- Rio Grande da Serra: mínima de 20°C e máxima de 29°C

Apesar do calor predominante, a população deve ficar atenta às mudanças bruscas no tempo e à possibilidade de chuvas fortes em pontos isolados.