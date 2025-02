Streaming não tirou o lugar da TV, mas esvaziou as salas de cinema

Não perca tempo! Quem ainda não viu Ainda Estou Aqui, por favor, faça isto o quanto antes possível.

O filme é impecável, assim como a sua direção, elenco, produção, fotografia, luz, áudio e a história do Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme.

E a Fernanda Torres tem mesmo que ganhar todos os ‘Oscars’ do mundo. Ninguém merece mais do que ela. Um trabalho de alto nível.

Agora, Fernanda Montenegro, a mãe dela, só aparece no fim, em uma sequência rápida e sem falas. Mas os seus olhos e a sua expressão superaram tudo o que o melhor dos textos poderia dizer. Extraordinária, sempre. Hors concours.

Para terminar: mais que uma reflexão, algo para ser colocado e melhor tratado: muitos cansaram de repetir que o streaming ia acabar com a televisão. Já está provado que não.

Porém, está esvaziando, isto sim, as salas de cinema. A maioria tem ficado às moscas, mesmo com bons filmes em cartaz e uma procura muito mais abaixo do que já foi. Sinal de alerta. E ninguém aqui está plantando terror não. É a mais pura e triste realidade.

TV tudo

99%

Data hoje, é possível praticamente cravar a contratação de Cicinho, ex-lateral do São Paulo e da Seleção, pela Band. Lançado no Arena, do SBT, a proposta apresentada foi melhorada no decorrer dos últimos dias, inclusive para participar, além do Jogo Aberto, da Renata Fan, das transmissões da BandNews rádio. Tudo isso com as devidas vantagens, evidentemente.

E agora?

Daniela Beyruti não escondeu, em nossa entrevista, que gostaria muito de ter a Christina Rocha de volta ao SBT para apresentar o Casos de Família. Christina, consultada, diz que topa. Mas que depende, claro, de uma conversa e de ser convidada, naturalmente.





Palavra oficial

A Max, sobre próximos trabalhos depois de Beleza Fatal e Dona Beja, revela que já tem outros títulos, sem revelar quais, em desenvolvimento. Mas nada ainda decidido sobre gravações.

Otimismo

Mesmo com a sua cidade cenográfica sofrendo os maiores prejuízos no recente incêndio na Globo, a rotina de trabalhos de Êta Mundo Melhor! segue normalmente. Nem se cogita mais quaisquer mudanças no cronograma de lançamento. Será em junho mesmo e ponto final.

O fato é...

Desde que um galpão de apoio às gravações da novela Deus Salve o Rei, em 2017, pegou fogo, a Globo aumentou os cuidados com segurança. Já são três casos, em tão pouco tempo, mas os trabalhos seguiram, sem prejuízo a ninguém.

Carnaval

A TV Brasil, em parceria com a TVE Bahia, vai acompanhar os três principais circuitos do Carnaval em Salvador: Campo Grande, Barra-Ondina e Pelourinho. Entre as atrações, Alinne Rosa, Anitta, Bell Marques, Cheiro de Amor, Claúdia Leitte, Daniela Mercury, É O Tchan, Leo Santana, Carlinhos Brown, Durval Lélys, Ivete Sangalo, Luiz Caldas, entre outros.

Busão

Muitas das pessoas, entre repórteres, produção e técnica, que irão trabalhar no Carnaval da Rede TV! na sexta e sábado, estão com viagem marcada para o Rio, domingo, 3h da manhã. De ônibus. Sem escala: da rodoviária para a Sapucaí.

Ficou no ameaço

Televisão tem dessas coisas. Meio assim. Enquanto Felipe Andreoli e Rafaella Brites já chegaram na Record com três programas para apresentar, há, ainda, quem aguarde e fale na chegada de Marcio Garcia.

Tá sentado?

É sempre surpreendente o poder de certas coisas... A Globo, na boa, colocou no ar uma chamada de Vale Tudo e, claro, mexeu com todo mundo, porque é uma novela aguardada e que tem toda uma história. Mas não é que, nas redes sociais e só considerando aqueles minutinhos, já teve gente criticando desempenho de atores e atrizes.