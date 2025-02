Marcelo Lima discute plano de intervenções com Sabesp

Em continuidade aos trabalhos do comitê de crise hidráulica instaurado na cidade, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), se reuniu ontem com integrantes do alto escalão do governo e de grupo de representantes da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) - o município possui cerca de 180 mil ligações cadastradas na companhia - para discutir detalhes de um plano de trabalho, já com execução iniciada, para viabilizar obras, evitar episódios de desabastecimento de água e acelerar investimentos em saneamento e tratamento de esgoto.

O encontro, realizado no gabinete do Paço, contou com a participação, além do chefe do Executivo municipal, dos secretários André Marzolla (Projetos e Obras) e Ruth Cristina Ramos (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal), além de servidores da empresa, entre eles o diretor regional de Desenvolvimento Operacional da Sabesp, Nivaldo Rodrigues da Costa Júnior, a gerente do Departamento de Operação Comercial, Noemi Carrera, e o gerente do Departamento Operacional, Abiatar Oliveira.

“Tivemos aqui uma boa composição, com propósito claro de garantir resultados eficientes para nossa cidade. Estamos com o abastecimento de água em São Bernardo dentro da normalidade e, agora, dando um passo à frente, debatendo plano de trabalho, incluindo saneamento básico, tratamento e coleta de 100% do esgoto. Essa é a meta. Com esse diálogo, a Prefeitura também formou grupo de trabalho conjunto para dar total apoio a todas as intervenções da Sabesp no município”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

A próxima reunião está acertada para ocorrer no começo de março deste ano. Para Nivaldo Júnior, o encontro foi importante para estreitar o diálogo com o município, garantindo a prestação de serviço de qualidade ao cidadão de São Bernardo. “Temos um objetivo em comum, que é atender os moradores de São Bernardo da melhor forma possível, com água de qualidade e em quantidade, além do esgoto coletado e tratado, visando melhor qualidade de vida da população. É um compromisso assumido por essa nova Sabesp com a Prefeitura de São Bernardo.”