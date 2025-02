A acolhida de São Caetano ao filme ‘Ainda Estou Aqui’

São Caetano lidera o ranking das cidades brasileiras cuja população mais assistiu ao filme Ainda Estou Aqui, que no próximo domingo concorre a três estatuetas do Oscar: filme, filme internacional e atriz – para Fernanda Torres, que interpreta a protagonista Eunice Paiva, advogada e mulher do ex-deputado federal Rubens Paiva, assassinado nos porões da ditadura militar em 1971. Análise feita pela Deltafolha, plataforma da Folha de S.Paulo, com base nos dados da Ancine (Agência Nacional do Cinema), mostra que 14,2% dos moradores do único município nunca administrado pelo PT na região em que o partido foi criado saíram de casa para prestigiar o longametragem que mais agradou à esquerda nos últimos tempos. A fluminense Niterói, com 13,4%, e a paulista Votorantim, com 12,5%, aparecem na segunda e na terceira posição, respectivamente. Em tempo: o estudo desconsidera a possibilidade de um mesmo habitante ter assistido ao drama mais de uma vez.

Laico, graças a Deus!

Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes (foto) liberou os vereadores de São Bernardo a começarem as sessões utilizando a frase de que estão “sob a inspiração e proteção de Deus”. O Ministério Público de São Paulo tentava derrubar o costume, alegando que o Estado é laico. Segundo a decisão do magistrado, a prática pode continuar, desde que nenhum parlamentar seja obrigado a adotá-la. Ele lembrou, na sentença, que até a Constituição da República faz referência à “proteção de Deus”.

Território

Atual secretário de Segurança Urbana da Capital, Orlando Morando (sem partido) tem causado incômodo nos guardas-civis de São Paulo por recorrer à escolta de GCMs de São Bernardo, cidade da qual foi prefeito nos últimos oito anos, até 31 de dezembro de 2024, para garantir a sua segurança pessoal – benefício que se autoconcedeu durante sua gestão. Já há quem esteja dizendo que se trata de um sinal inequívoco de que ele não confia nos serviços da tropa que, em tese, comanda. A coluna procurou o são-bernardense para abordar o assunto, mas não obteve resposta.

Saúde

Arthur Chioro, ex-secretário de Saúde em São Bernardo, perdeu a batalha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou ontem que vai nomear Alexandre Padilha como ministro da Saúde em 6 de março. Ele já ocupou o cargo de 2011 a 2014. O atual titular das Relações Institucionais vai substituir Nísia Trindade, que estava na cadeira desde janeiro de 2023. Pouco antes do anúncio, ela participou de cerimônia no Palácio do Planalto onde anunciou vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. Foi ovacionada por servidores.

Possante

Prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) está à procura de lugar de destaque em seu gabinete no prédio do Poder Executivo para entronar quadro que reproduz a página da edição de 2 de janeiro do Diário que noticia a recondução dele ao cargo, ocorrida no dia anterior. Além de representar momento consagrador da carreira política, o petista gostou especialmente da imagem que acompanha o texto: registrada pelo fotógrafo Celso Luiz, retrata sua chegada para a posse, junto com a família, ao volante do Fusca que é o xodó de sua garagem.