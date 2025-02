IRB Re tem lucro líquido de R$ 112,4 mi no 4º trimestre de 2024, alta de 196,9% em um ano

O IRB Re registrou lucro líquido de R$ 112,4 milhões no quarto trimestre de 2024, um aumento de 196,9% em relação ao mesmo intervalo de 2023. No comparativo com o terceiro trimestre do ano passado, o resultado do ressegurador caiu 3%.

No acumulado do ano, o IRB teve lucro de R$ 372,7 milhões, 226,2% maior que o registrado em 2023. Foi o segundo ano seguido da empresa no azul, após três anos de reestruturação diante da descoberta de fraudes contábeis em 2020.

Tanto no comparativo anual quanto no trimestral, os resultados foram fruto do maior resultado de subscrição. No quarto trimestre, ele foi 69,2% maior que o do mesmo período do ano anterior, e chegou a R$ 177,8 milhões.

"Em 2024, alcançamos um marco na companhia, encerrando o período de turnaround com crescimento no resultado operacional", disse o CEO do IRB, Marcos Falcão, em nota. "Do lado da carteira, podemos pensar que temos duas empresas: Vida e Não-Vida. Concluímos a revisão do portfólio de Vida e estamos prontos para implantar uma nova estratégia de rentabilidade. Já a carteira de Não-Vida doméstico está em velocidade de cruzeiro, e a Não-Vida internacional está no nosso foco em 2025."

No quarto trimestre, o IRB emitiu R$ 1,582 bilhão em prêmios, alta de 0,4% em relação ao mesmo período de 2023. No Brasil, a emissão caiu 3,9%, para R$ 1,254 bilhão, enquanto no exterior houve alta de 21,1%, para R$ 327,4 milhões.

O prêmio retido, ou seja, efetivamente mantido pelo IRB, somou R$ 893,3 milhões no quarto trimestre, alta de 7,4% em um ano. "Embora continuemos com foco em América Latina, em 2024, diminuímos nosso volume de prêmios retidos, por não encontrar condições adequadas de preço. Para 2025, nossa estratégia será de concentrar nossos negócios em um número menor de clientes nessa região", afirmou o vice-presidente de Resseguros, Daniel Castillo.

O resultado financeiro e patrimonial do IRB foi de R$ 109,1 milhões no quarto trimestre, queda anual de 12,4%. As despesas administrativas somaram R$ 163,8 milhões, alta de 58,1% em um ano.