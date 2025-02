Mbappé extrai dente, mas viajará com o Real Madrid para pegar a Real Sociedad na Copa do Rei

O atacante Kylian Mbappé não participou do treino do Real Madrid, nesta terça-feira, na véspera da partida com a Real Sociedad, nesta quarta-feira, às 17h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. O jogador francês foi submetido a uma cirurgia para extrair um dente, de acordo com a imprensa espanhola, mas não preocupa o técnico Carlo Ancelotti, que vai levá-lo a San Sebastián.

"Mbappé vai viajar", tranquilizou Ancelotti, nesta terça-feira, em coletiva de imprensa. "Ele teve um problema com o dente e não pôde treinar. Todo mundo que viaja tem uma chance (de jogar)", acrescentou o treinador italiano.

Apesar de Ancelotti contar com Mbappé, é provável que o jogador seja poupado e fique como opção no banco de reservas. O francês tem atuado com grande frequência na temporada - disputou 39 partidas e marcou 28 gols na atual temporada - e sofreu dois pequenos problemas musculares.

LEIA TAMBÉM:

Dirigente chama Real Madrid de 'chorão' e fala sobre corrupção no Barcelona

Assim, a cirurgia no dente representa mais um motivo para a comissão técnica descansar o atleta antes de uma decisiva sequência de jogos do Real Madrid nas próximas semanas, incluindo o embate com o rival Atlético de Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Caso Mbappé ganhe descanso, o brasileiro Endrick deverá herdar a vaga no ataque do time da capital espanhola. O ex-jogador do Palmeiras, de 18 anos, tem tido poucas oportunidades no Real Madrid, geralmente entrando nos minutos finais das partidas. O jovem foi titular pela última vez há 20 dias, quando marcou na vitória por 3 a 2 do Real Madrid sobre o Leganés pelo Campeonato Espanhol.

Também nesta terça-feira, Vinicius Júnior sentiu um desconforto no tornozelo esquerdo e deixou o treino da equipe merengue por alguns minutos, mas retornou a campo após o susto.

FOGO CRUZADO

O técnico Carlo Ancelotti e o presidente de LaLiga, entidade que organiza o Campeonato Espanhol, trocaram farpas à véspera da primeira partida da semifinal da Copa do Rei. Questionado sobre o dirigente ter acusado o Real Madrid de ser um "clube chorão", Ancelotti respondeu que "Tebas fala muito sobre o Real Madrid. Ele é desrespeitoso com milhões de fãs do Real Madrid".

Javier Tebas não demorou a retrucar o técnico em sua conta na plataforma X, antigo Twitter. "Carlo, ser utilizado para isso é uma vergonha, com a experiência que você tem", escreveu. "Quando eu disse que 'o Real Madrid se tornou um clube chorão', eu estava obviamente me referindo ao fato de que são seus dirigentes que estão construindo essa narrativa vitimista e conspiratória", explicou Tebas.

"Os clubes te venceram em campo, seja porque eram melhores ou simplesmente porque tiveram mais sorte. Isso que é desrespeitoso com milhões de fãs", continuou Tebas, sempre se dirigindo diretamente ao italiano.