Santander e Getnet lançam Pix por Aproximação via Google Pay

O Santander Brasil e a Getnet, empresa de meios de pagamento do Grupo Santander, lançaram o Pix por aproximação através da carteira digital Google Pay. Através da funcionalidade, clientes do banco poderão cadastrar o Pix no aplicativo do Google e fazer pagamentos aproximando o celular das maquininhas habilitadas.

O Pix por aproximação será de oferta obrigatória pelos bancos a partir da próxima sexta-feira, 28. No caso do Santander, o cadastro no Google Pay permitirá que o cliente faça o pagamento sem ter de abrir o aplicativo do banco ou escanear o QR Code da maquininha.

Os clientes do banco terão acesso à funcionalidade por etapas, sendo que todos eles devem estar habilitados a utilizá-la em meados de março.

"A nova funcionalidade reforça o compromisso do Santander em oferecer soluções de pagamento que combinam inovação, conveniência e segurança, sempre com foco na melhoria da experiência do cliente", afirma em nota a diretora de Pagamentos e Serviços Pessoa Física do Santander, Izabella Belisário.

"Essa tecnologia aplicada ao Pix não só facilita o dia a dia do cliente, mas traz também uma padronização e melhora importante na experiência do nosso consumido", diz a vice-presidente de Negócios da Getnet, Mayra Borges.

"A chegada do Pix por Aproximação para clientes Santander e Getnet é um marco e ficamos felizes em oferecer ainda mais conveniência e tecnologia à rotina de transações de milhões de clientes brasileiros que utilizam a Carteira do Google e as outras superfícies do Google Pay", acrescenta, também via nota, a chefe de Parcerias de Pagamentos do Google Pay na América Latina, Natacha Litvinov.

O mercado vê o Pix por aproximação como uma ferramenta que popularizará mais o uso do método de pagamento no comércio físico. Os pagamentos com Pix têm crescido rápido, mas são limitados pela dificuldade em pagar no dia a dia, maior que a vista em cartões de crédito e débito.