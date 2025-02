'O Senhor Dos Anéis: A Guerra Dos Rohirrim' chega à Max em 28 de fevereiro

A Max traz uma nova perspectiva da Terra-média com O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, disponível a partir de 28 de fevereiro pela franquia Do Cine pra Max. A animação em estilo anime narra a saga do lendário rei Helm Mão de Martelo, dublado por Brian Cox (Succession), e os eventos que levaram à construção do icônico Abismo de Helm.

Dirigido por Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), o filme se passa 200 anos antes da trilogia principal e explora a luta dos Rohirrim contra os Dunlendinos, liderados pelo vingativo Wulf. A trama também acompanha Héra, filha de Helm, cuja jornada adiciona profundidade emocional à narrativa.

Com traços dinâmicos inspirados em grandes animes orientais, a produção dá vida à bravura dos Cavaleiros de Rohan e à arquitetura do Abismo de Helm. O filme estabelece um elo direto com O Senhor dos Anéis: As Duas Torres, aprofundando a história e a mitologia dos Rohirrim.

